ПАР — у п'ятірці країн, де найбільший добовий приріст COVID-випадків

За добу 11 грудня у світі виявили 432 228 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Британії – 48 854 зараження, у Франції – 43 848, у США – 38 784.

Крім того, в ПАР – 37 875 випадків, в Росії – 29 929.

Україна, де 5 275 нових хворих, на 15 місці у світі між Данією та Словаччиною. У Європі Україна на 10 місці.

3 988 людей у світі померли від вірусу за добу. За цим показником (238 смертей) Україна друга у світі та в Європі після РФ.

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Нагадаємо: 11 грудня в Україні від коронавірусу одужали 11,6 тис. людей, госпіталізували 2 566 осіб.