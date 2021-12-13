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ЮАР — в пятерке стран, где наибольший суточный прирост COVID-случаев

Понедельник, 13 декабря 2021, 03:59

За сутки 11 декабря в мире обнаружили 432 228 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Британии – 48 854 заражения, во Франции – 43 848, в США – 38 784.

Кроме того, в ЮАР – 37 875 случаев, в России — 29 929.

 

Украина, где 5 275 новых больных, на 15 месте в мире между Данией и Словакией. В Европе Украина находится на 10 месте.

3 988 человек в мире умерли от вируса за сутки. По этому показателю (238 смертей) Украина вторая в мире и Европе после РФ.

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Напомним: 11 декабря в Украине от коронавируса поправились 11,6 тыс. человек, госпитализировали 2 566 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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