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Путін назвав розвал СРСР "розпадом історичної Росії" і згадав, як таксував

Понеділок, 13 грудня 2021, 08:42
Путін назвав розвал СРСР розпадом історичної Росії і згадав, як таксував
Володимир Путін, фото Кремля

Президент Росії Володимир Путін у фільмі "Росія. Новітня історія" каже, що для нього розвал СРСР став трагедією та "розпадом історичної Росії".

Джерело: РБК, The Guardian та РБК з посиланням на фрагменти фільму "Новітня історія", показаному на російському телебаченні

Пряма мова Путіна: "Зрештою, що таке розвал Радянського Союзу? Це розвал історичної Росії під назвою Радянський Союз…

Ми перетворилися на цілковито іншу країну. І те, що напрацьовувалося протягом тисячі років, значною мірою було втрачено".

Деталі: За оцінкою Путіна, його держава втратила, зокрема, 40% території, виробничих потужностей та населення.

За його словами, багато росіян "одночасно опинилися за кордоном" без можливості повернутися на батьківщину – і не було "ні місця роботи, ні місця проживання".

"Це велика гуманітарна трагедія, без жодного перебільшення", – вважає Путін.

Президент РФ зізнався, що йому на початку 90-х років доводилося підробляти таксистом.

Пряма мова Путіна: "Жив як усі, але іноді доводилося підробляти підвозом, на машині підробляти ("извозом" в оригіналі – ред.). Неприємно про це говорити, чесно кажучи, але, на жаль, так і було".

Довідка: Путін повернувся до Радянського Союзу з НДР навесні 1990-го року, у травні колишній КДБіст став за Анатолія Собчака віце-мером Ленінграда (тепер Санкт-Петербург).

У 2018 році в інтерв'ю для фільму "Путін" президент РФ говорив, що думав про те, щоб підробляти таксуванням, у 1996-му році, коли Собчак програв вибори, а Путін був головою його передвиборчого штабу.

Коли Путіну запропонували переїхати до Москви та "зайнятися юридичними справами в управлінні справами президента", він погодився.

У 2005 році Путін називав розпад СРСР найбільшою геополітичною катастрофою XX століття, а в 2015 році говорив, що в результаті розпаду Радянського Союзу "російський народ виявився найбільшим розділеним народом у світі".

Нагадаємо: Президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну в тому, що вона не передала Росії закордонну власність Радянського Союзу, що нібито мала зробити в обмін на погашення Росією її зовнішнього боргу.

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіяСРСРісторія
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