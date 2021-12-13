Путин назвал развал СССР “распадом исторической России” и впомнил, как таксовал
Президент России Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" говорит, что для него развал СССР стал трагедией и "распадом исторической России".
Источник: РБК, The Guardian и РБК со ссылкой на фрагменты фильма "Новейшая история", показанном на российском телевидении
Прямая речь Путина: "В конце концов, что такое развал Советского Союза? Это развал исторической России под названием Советский Союз…
Мы превратились в другую страну совершенно. И то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было утрачено".
Детали: По оценке Путина, его государство утратило, в частности, 40% территории, производственных мощностей и населения.
По его словам, многие россияне "в одночасье оказались за границей" без возможности вернуться на родину – и не было "ни места работы, ни места жительства".
"Это большая гуманитарная трагедия, без всякого преувеличения", – считает Путин.
Президент РФ признался, что ему в начале ‘90-х годов приходилось подрабатывать таксистом.
Прямая речь Путина: "Жил как все, но иногда приходилось подрабатывать извозом, на машине подрабатывать, частным извозом. Неприятно об этом говорить, честно сказать, но, к сожалению, так и было".
Справка: Путин вернулся в Советский Союз из ГДР весной 1990-го года, в мае бывший КГБист стал при Анатолии Собчаке вице-мэром Ленинграда (теперь Санкт-петербург).
В 2018 году в интервью для фильма "Путин" президент РФ говорил, что думал о том, чтобы подрабатывать извозом, в 1996-м году, когда Собчак проиграл выборы, а Путин был главой его предвыборного штаба.
Когда Путину предложили переехать в Москву и "заняться юридическими делами в управлении делами президента", он согласился.
В 2005 году, Путин называл распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века, а в 2015 году говорил, что в результате распада Советского Союза "русский народ оказался самым большим разделенным народом в мире".
Напомним: Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в том, что она не передала России зарубежную собственность Советского Союза, что якобы должна были сделать в обмен на погашение Россией ее внешнего долга.