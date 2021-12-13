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Путин назвал развал СССР “распадом исторической России” и впомнил, как таксовал

Понедельник, 13 декабря 2021, 08:42
Путин назвал развал СССР “распадом исторической России” и впомнил, как таксовал
Владимир Путин, фото Кремля

Президент России Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" говорит, что для него развал СССР стал трагедией и "распадом исторической России". 

Источник: РБК, The Guardian и РБК со ссылкой на фрагменты фильма "Новейшая история", показанном на российском телевидении

Прямая речь Путина: "В конце концов, что такое развал Советского Союза? Это развал исторической России под названием Советский Союз…

Мы превратились в другую страну совершенно. И то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было утрачено".

Детали: По оценке Путина, его государство утратило, в частности, 40% территории, производственных мощностей и населения.

По его словам, многие россияне "в одночасье оказались за границей" без возможности вернуться на родину – и не было "ни места работы, ни места жительства". 

"Это большая гуманитарная трагедия, без всякого преувеличения", – считает Путин.

Президент РФ признался, что ему в начале ‘90-х годов приходилось подрабатывать таксистом.

Прямая речь Путина: "Жил как все, но иногда приходилось подрабатывать извозом, на машине подрабатывать, частным извозом. Неприятно об этом говорить, честно сказать, но, к сожалению, так и было".

Справка: Путин вернулся в Советский Союз из ГДР весной 1990-го года, в мае бывший КГБист стал при Анатолии Собчаке вице-мэром Ленинграда (теперь Санкт-петербург). 

В 2018 году в интервью для фильма "Путин" президент РФ говорил, что думал о том, чтобы подрабатывать извозом, в 1996-м году, когда Собчак проиграл выборы, а Путин был главой его предвыборного штаба. 

Когда Путину предложили переехать в Москву и "заняться юридическими делами в управлении делами президента", он согласился.

В 2005 году, Путин называл распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века, а в 2015 году говорил, что в результате распада Советского Союза "русский народ оказался самым большим разделенным народом в мире".

Напомним: Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в том, что она не передала России зарубежную собственность Советского Союза, что якобы должна были сделать в обмен на погашение Россией ее внешнего долга.

УП, дополнено

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Темы: ПутинРосcияСССРистория
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