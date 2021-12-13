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Позитивна тенденція: ще дві області вийдуть із "червоної зони"

Понеділок, 13 грудня 2021, 10:15
Фото Хмельницької ОДА - adm-km.gov.ua

Тенденція до зниження рівня захворюваності на Covid-19 дозволить днями Вінницькій і Хмельницькій областям вийти з червоної зони епідемічної небезпеки та карантину.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 13 грудня 

Пряма мова: "В Україні вже 5 тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості зареєстрованих випадків Covid-19. Найбільша кількість випадків у нас була на тижні з 1 по 7 листопада - 152 263 випадки. За минулий тиждень було зареєстровано 61 210 випадків. 

Ці показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ще дві області Вінницьку та Хмельницьку. 

Міністерство охорони здоров’я вже зробило відповідне подання до Кабінету міністрів про скликання державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання". 

Деталі: Ляшко нагадав, що на даний момент на червоному рівні епідемічної небезпеки перебувають ще 10 областей. 

 
МОЗ

На сьогодні продовжують хворіти коронавірусною хворобою 266 тисяч українців.

За даними Ляшка, 26 709 українців отримують медичну допомогу в лікарнях, з них 21 119 перебувають на кисневій терапії – а це майже 80% госпіталізованих. 

2773 госпіталізованих перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, з них кожен другий (1443 пацієнтів) підключений до апарату штучної вентиляції легень. 

За минулий тиждень до лікарень з діагнозом Covid-19 потрапили 15 676 українців, з них 85% – люди, які не отримали бодай 1 дозу вакцини проти Covid-19.

Теми: карантинепідеміяCovid-2019коронавірусЛяшко Віктор


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