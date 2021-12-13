Положительная тенденция: еще две области выйдут из "красной зоны"

Тенденция к снижению уровня заболеваемости Covid-19 позволит на днях Винницкой и Хмельницкой областям выйти из красной зоны эпидемической опасности и карантина.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 13 декабря

Прямая речь: "В Украине уже 5 недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев Covid-19. Наибольшее количество случаев у нас было на неделе с 1 по 7 ноября – 152 263 случая. За прошедшую неделю было зарегистрировано 61 210 случаев.

Эти показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности еще две области – Винницкую и Хмельницкую.

Министерство здравоохранения уже сделало соответствующее представление Кабинету министров о созыве государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса".

Детали: Ляшко напомнил, что в настоящее время на красном уровне эпидемической опасности находятся еще 10 областей.

На сегодняшний день продолжают болеть коронавирусной болезнью 266 тысяч украинцев.

По данным Ляшко, 26 709 украинцев получают медицинскую помощь в больницах, из них 21 119 находятся на кислородной терапии – а это почти 80% госпитализированных.

2 773 госпитализированных находятся в отделениях интенсивной терапии, из них каждый второй (1 443 пациента) подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

За прошедшую неделю в больницы с диагнозом Covid-19 попали 15 676 украинцев, из них 85% – люди, не получившие даже 1 дозу вакцины против Covid-19.