Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Положительная тенденция: еще две области выйдут из "красной зоны"

Понедельник, 13 декабря 2021, 09:15
Положительная тенденция: еще две области выйдут из красной зоны
Фото Хмельницкой ОГА - adm-km.gov.ua

Тенденция к снижению уровня заболеваемости Covid-19 позволит на днях Винницкой и Хмельницкой областям выйти из красной зоны эпидемической опасности и карантина.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 13 декабря

Прямая речь: "В Украине уже 5 недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев Covid-19. Наибольшее количество случаев у нас было на неделе с 1 по 7 ноября – 152 263 случая. За прошедшую неделю было зарегистрировано 61 210 случаев.

Эти показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности еще две области – Винницкую и Хмельницкую.

Министерство здравоохранения уже сделало соответствующее представление Кабинету министров о созыве государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса".

Детали: Ляшко напомнил, что в настоящее время на красном уровне эпидемической опасности находятся еще 10 областей.

 
МОЗ

На сегодняшний день продолжают болеть коронавирусной болезнью 266 тысяч украинцев.

По данным Ляшко, 26 709 украинцев получают медицинскую помощь в больницах, из них 21 119 находятся на кислородной терапии – а это почти 80% госпитализированных.

2 773 госпитализированных находятся в отделениях интенсивной терапии, из них каждый второй (1 443 пациента) подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

За прошедшую неделю в больницы с диагнозом Covid-19 попали 15 676 украинцев, из них 85% – люди, не получившие даже 1 дозу вакцины против Covid-19.

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинэпидемияCovid-2019коронавирусЛяшко Виктор
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
Все новости...
Реклама: