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Положительная тенденция: еще две области выйдут из "красной зоны"

Понедельник, 13 декабря 2021, 10:15
Фото Хмельницкой ОГА - adm-km.gov.ua

Тенденция к снижению уровня заболеваемости Covid-19 позволит на днях Винницкой и Хмельницкой областям выйти из красной зоны эпидемической опасности и карантина.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 13 декабря

Прямая речь: "В Украине уже 5 недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев Covid-19. Наибольшее количество случаев у нас было на неделе с 1 по 7 ноября – 152 263 случая. За прошедшую неделю было зарегистрировано 61 210 случаев.

Эти показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности еще две области – Винницкую и Хмельницкую.

Министерство здравоохранения уже сделало соответствующее представление Кабинету министров о созыве государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса".

Детали: Ляшко напомнил, что в настоящее время на красном уровне эпидемической опасности находятся еще 10 областей.

 
МОЗ

На сегодняшний день продолжают болеть коронавирусной болезнью 266 тысяч украинцев.

По данным Ляшко, 26 709 украинцев получают медицинскую помощь в больницах, из них 21 119 находятся на кислородной терапии – а это почти 80% госпитализированных.

2 773 госпитализированных находятся в отделениях интенсивной терапии, из них каждый второй (1 443 пациента) подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

За прошедшую неделю в больницы с диагнозом Covid-19 попали 15 676 украинцев, из них 85% – люди, не получившие даже 1 дозу вакцины против Covid-19.

Темы: карантинэпидемияCovid-2019коронавирусЛяшко Виктор
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