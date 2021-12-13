Рада може передбачити додаткові гроші на переозброєння – спікер ВР

Верховна Рада може передбачити додаткові витрати на переозброєння української армії.

Джерело: речник парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Стефанчука: "Якщо міністр Рєзніков (міністр оборони Олексій Рєзніков – ред.) бачить, що є реальна додаткова потреба на переозброєння, щоб воно відповідало затвердженій стратегії про оборону України, то дуже важливо сформувати ці бюджетні пропозиції з огляду на те, що ми ухвалили законопроєкт №5600 та додаткові надходження до бюджету будуть.

Потрібно просто сісти та порахувати, скільки потрібно – і тоді Верховна Рада може проголосувати зміни до держбюджету, якщо відповідні пропозиції будуть збалансовані, зрозумілі і для цього є підстави".

Деталі: Стефанчук наголосив, що питання обороноздатності держави – це пріоритет та базова потреба України.

Він також додав, що кошти, які виділяються на оборонну сферу, "мають раціонально розписуватися і освоюватися до кінця поточного року", щоб не було так, що кошти на кінець року не використані і "просто згорають".

Водночас, Стефанчук зазначив, що під час підготовки держбюджету-2022 ніхто з міністрів не звертався з тим, що "на їхній напрямок закладено мало коштів".