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Рада может предусмотреть дополнительные деньги на перевооружение – спикер ВР

Понедельник, 13 декабря 2021, 09:53
Рада может предусмотреть дополнительные деньги на перевооружение – спикер ВР
Фото с сайта ВР

Верховная Рада может предусмотреть дополнительные расходы на перевооружение украинской армии.

Источник: спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Стефанчука: "Если министр Резников (министр обороны Алексей Резников – ред.) видит, что есть реальная дополнительная потребность на перевооружение, чтобы оно соответствовало утвержденной стратегии об обороне Украины, то очень важно сформировать эти бюджетные предложения, учитывая, что мы приняли законопроект №5600 и дополнительные поступления в бюджет будут.

Нужно просто сесть и посчитать, сколько нужно – и тогда Верховная Рада может проголосовать изменения в госбюджет, если соответствующие предложения будут сбалансированы, понятны и для этого есть основания".

Детали: Стефанчук подчеркнул, что вопросы обороноспособности государства – это приоритет и базовая потребность Украины.

Он также добавил, что выделяемые средства на оборонную сферу "должны рационально расписываться и осваиваться до конца текущего года", чтобы не было так, что средства на конец года не использованы и "просто сгорают".   

Вместе с тем, Стефанчук отметил, что при подготовке госбюджета-2022 никто из министров не обращался с тем, что "на их направление заложено мало средств".

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Темы: Верховная РадазаконодательствобюджетМинобороны
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