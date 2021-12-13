Рада может предусмотреть дополнительные деньги на перевооружение – спикер ВР

Верховная Рада может предусмотреть дополнительные расходы на перевооружение украинской армии.

Источник: спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Стефанчука: "Если министр Резников (министр обороны Алексей Резников – ред.) видит, что есть реальная дополнительная потребность на перевооружение, чтобы оно соответствовало утвержденной стратегии об обороне Украины, то очень важно сформировать эти бюджетные предложения, учитывая, что мы приняли законопроект №5600 и дополнительные поступления в бюджет будут.

Нужно просто сесть и посчитать, сколько нужно – и тогда Верховная Рада может проголосовать изменения в госбюджет, если соответствующие предложения будут сбалансированы, понятны и для этого есть основания".

Детали: Стефанчук подчеркнул, что вопросы обороноспособности государства – это приоритет и базовая потребность Украины.

Он также добавил, что выделяемые средства на оборонную сферу "должны рационально расписываться и осваиваться до конца текущего года", чтобы не было так, что средства на конец года не использованы и "просто сгорают".

Вместе с тем, Стефанчук отметил, что при подготовке госбюджета-2022 никто из министров не обращался с тем, что "на их направление заложено мало средств".