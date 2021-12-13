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У двох областях погіршуються показники з Covid

Понеділок, 13 грудня 2021, 11:29
фото: ельдар сарахман, уп

Одеська область перейшла із жовтої зони до помаранчевої, а на Закарпатті погіршується рівень госпіталізацій.

Джерело: індикатори визначення рівнів епіднебезпеки

Деталі: Станом на 13 грудня Одещина перейшла до помаранчевої зони – в регіоні зріс коефіцієнт виявлення інфікованих коронавірусом.

Якщо наступні два дні ситуація буде такою ж – область перейде до червоної зони.

На вихідних у Закарпатті зріс рівень госпіталізацій і тримається два дні поспіль. Наразі регіон знаходиться у помаранчевій зоні. Область також може потрапити до червоної зони, якщо станом на ранок вівторка тенденція збережеться.

Нагадаємо: Днями Вінницька і Хмельницька області можуть вийти з червоної зони епідемічної небезпеки та карантину.

Українська правда
Теми: коронавірускарантин


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