У двох областях погіршуються показники з Covid
Понеділок, 13 грудня 2021, 10:29
Одеська область перейшла із жовтої зони до помаранчевої, а на Закарпатті погіршується рівень госпіталізацій.
Джерело: індикатори визначення рівнів епіднебезпеки
Деталі: Станом на 13 грудня Одещина перейшла до помаранчевої зони – в регіоні зріс коефіцієнт виявлення інфікованих коронавірусом.
Якщо наступні два дні ситуація буде такою ж – область перейде до червоної зони.
На вихідних у Закарпатті зріс рівень госпіталізацій і тримається два дні поспіль. Наразі регіон знаходиться у помаранчевій зоні. Область також може потрапити до червоної зони, якщо станом на ранок вівторка тенденція збережеться.
Нагадаємо: Днями Вінницька і Хмельницька області можуть вийти з червоної зони епідемічної небезпеки та карантину.
Українська правда