В двух областях ухудшаются показатели по Covid

Одесская область перешла из желтой зоны в оранжевую, а на Закарпатье ухудшается уровень госпитализаций.

Источник: индикаторы определения уровней эпиднебезопасности

Детали: По состоянию на 13 декабря Одесщина перешла в оранжевую зону – в регионе вырос коэффициент обнаружения инфицированных коронавирусом.

Если последующие два дня ситуация будет такой же – область перейдет в красную зону.

В выходные в Закарпатье вырос уровень госпитализаций и держится два дня подряд. В настоящее время регион находится в оранжевой зоне. Область также может попасть в красную зону, если по состоянию на утро вторника тенденция сохранится.

Напомним: На днях Винницкая и Хмельницкая области могут выйти из красной зоны эпидемической опасности и карантина.