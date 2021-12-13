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Грудневий рейтинг: дві партії "штовхаються ліктями" за перше місце

Понеділок, 13 грудня 2021, 11:21
Грудневий рейтинг: дві партії штовхаються ліктями за перше місце
колаж УП

Станом на початок грудня в рейтингу політичних партій "Європейська солідарність" та "Слуга народу" умовно ділять перші дві сходинки.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 3-11 грудня

Дослівно: "Станом на 3-11 грудня відносно найбільшу підтримку мають партії "Європейська солідарність", яку підтримали 13,7% серед усіх респондентів і 19,8% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором, а також "Слуга народу", яку підтримують 12,7% серед усіх респондентів і 18,4% серед тих, хто визначився з вибором".

Деталі: Соціологи пояснюють, що різниця в підтримці цих партій – у межах статистичної похибки, тобто формально за результатами нинішнього опитування ці партії з приблизно однаковою підтримкою "ділять" перше-друге місце.

Далі йдуть партії "Батьківщина" (відповідно, 6,2% серед усіх респондентів і 9,1% серед тих, хто визначився з вибором) та "Опозиційна платформа – За життя!" (6,2% і 9%).

5% прохідний бар’єр також формально долають "Сила і честь" (4,8% і 7%), Радикальна партія (3,6% і 5,2%) і "Українська стратегія Гройсмана" (3,5% і 5,1%).

Формально трохи менше прохідного бар’єру мають, але наближені до нього "Розумна політика" (3,3% і 4,8%),  "Наші" (3,1% і 4,4%) і "Партія Шарія" (2,8% і 4%). Інші партії мають нижчу підтримку.

Порівняно з груднем 2020 року рейтинг таких топ-партій, як "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина", "Сила і честь", "Українська стратегія Гройсмана" статистично значущо не змінився.

Водночас найбільш значну динаміку демонструє рейтинг партії "ОПЗЖ", чия підтримка серед тих, хто визначився, знизилася з 17,4% до 9%.

 
 

Також за рік знизилася підтримка партій "Голос" (з 3,5% до 1,7%) і "За майбутнє" (з 3,2% до 1,3%). Формально зросла підтримка лише Радикальної партії – з 3,2% до 5,2%. При цьому, потрібно мати на увазі, що в грудні 2020 року у списках не було партій "Наші" і "Розумна політика", тому для них неможливо оцінити динаміку за останній рік.

Додатково: Опитування КМІС провів 3-11 грудня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Соціологи опитали 2000 респондентів віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Українська правда
Теми: соціологіяпартіїВерховна Рада
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