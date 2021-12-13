Декабрьский рейтинг: две партии "толкаются локтями" за первое место

На начало декабря в рейтинге политических партий "Европейская солидарность" и "Слуга народа" условно делят первые две строчки.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 3-11 декабря

Дословно: "По состоянию на 3-11 декабря относительно наибольшей поддержкой пользуются партии "Европейская солидарность", которую поддержали 13,7% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а также "Слуга народа ", которую поддерживают 12,7% среди всех респондентов и 18,4% среди определившихся с выбором".

Детали: Социологи объясняют, что разница в поддержке этих партий – в рамках статистической погрешности, то есть формально по результатам нынешнего опроса эти партии с примерно одинаковой поддержкой делят первое-второе место.

Далее следуют партии "Батькивщина" (соответственно, 6,2% среди всех респондентов и 9,1% среди определившихся с выбором) и "Оппозиционная платформа – За жизнь!" (6,2% и 9%).

5% проходной барьер также формально преодолевают "Сила и честь" (4,8% и 7%), Радикальная партия (3,6% и 5,2%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (3,5% и 5 ,1%).

Формально чуть меньше проходного барьера имеют, но приближены к нему "Разумная политика" (3,3% и 4,8%), "Наши" (3,1% и 4,4%) и "Партия Шария" (2 ,8% и 4%). Другие партии имеют более низкую поддержку.

По сравнению с декабрем 2020 года рейтинг таких топ-партий, как "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина", "Сила и честь", "Украинская стратегия Гройсмана" статистически значимо не изменился.

В то же время наиболее значительную динамику демонстрирует рейтинг партии "ОПЗЖ", чья поддержка среди определившихся снизилась с 17,4% до 9%.

Также за год снизилась поддержка партий Голос (с 3,5% до 1,7%) и "За майбутнє" (с 3,2% до 1,3%). Формально возросла поддержка только Радикальной партии – с 3,2% до 5,2%. При этом следует иметь в виду, что в декабре 2020 года в списках не было партий "Наши" и "Разумная политика", поэтому для них невозможно оценить динамику за последний год.

Дополнительно: Опрос КМИС провел 3-11 декабря по методу телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Социологи опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.