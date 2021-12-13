У Росії затримали понад 100 прихильників "українського неонацистського угруповання"

Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання 106 прихильників неонацистського угруповання "М.К.У.", нібито створеного під керівництвом українських спецслужб.

Джерело: ФСБ РФ

Деталі: Зазначається, що прихильників "українського неонацистського молодіжного угруповання" "М.К.У.", нібито створеного 21-річним громадянином України Єгором Красновим, затримали у 37 регіонах Росії. Самого Краснова оголосили у міжнародний розшук, а діяв він, за словами ФСБ, "під заступництвом українських спецслужб".

РосЗМІ розшифровують назву угруповання як "Маніяки. Культ убивств".

Зазначається, що через соцмережі прихильники отримували "вказівки про скоєння терористичних актів та масових вбивств".

ФСБ заявляє, що двоє затриманих підозрюються у підготовці збройних нападів на освітні установи.

У Пензенській області та Республіці Комі нібито припинено злочинну діяльність афілійованих з "М.К.У." двох екстремістських груп по 5 та 8 осіб. У них вдома знайшли мисливську зброю та боєприпаси, пневматичні пістолети, охолощені пістолети та автомати.

Нагадаємо: На початку грудня ФСБ Росії заявила, що нібито затримала двох агентів СБУ та ще одного агента військової розвідки – вони "збирали інформацію та готували теракт".