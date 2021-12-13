В России задержали более 100 сторонников "украинской неонацистской группировки"

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании 106 сторонников неонацистской группировки "М.К.У.", якобы созданной под руководством украинских спецслужб.

Источник: ФСБ РФ

Детали: Отмечается, что сторонников "украинской неонацистской молодежной группировки" "М.К.У.", якобы созданной 21-летним гражданином Украины Егором Красновым, задержали в 37 регионах России. Самого Краснова объявили в международный розыск, а действовал он, по словам ФСБ, "под покровительством украинских спецслужб".

РосСМИ расшифровывают название группировки как "Маньяки. Культ убийств".

Отмечается, через соцсети сторонники получали "указания о совершении террористических актов и массовых убийств".

ФСБ заявляет, что двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.

В Пензенской области и Республике Коми якобы пресечена преступная деятельность аффилированных с "М.К.У." двух экстремистских групп по 5 и 8 человек. У них дома нашли охотничье оружие и боеприпасы, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы.

Напомним: В начале декабря ФСБ России заявила, что якобы задержала двух агентов СБУ и еще одного агента военной разведки.