СБУ про нові "затримання" від ФСБ РФ: частина скоординованої інформоперації

Російські спецслужби продовжують дискредитаційну кампанію проти Служби безпеки України в рамках гібридної агресії проти України, розігруючи "карту" боротьби з неонацистами.

Джерело: пресцентр СБУ в коментарі УП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно Служба безпеки України: "Російська сторона намагається будь-що дискредитувати СБУ. Крім цього переслідується мета підтримати рівень напруги в інформаційному полі та створити видимість "ефективної роботи" ФСБ для внутрішньої аудиторії РФ.

Нинішні заяви Федеральної служби безпеки є частиною скоординованої інформаційної операції, котру варто розглядати виключно через призму гібридної війни".

Деталі: ФСБ РФ періодично повідомляє про затримання прихильників ультраправої організації "МКУ" (один із варіантів розшифровки абревіатури - "Маньяки. Культ убийств" -ред.), керованої громадянином України Єгором Красновим, який перебуває під слідством в Україні за низку розбійних нападів з корисливих мотивів та замах на вбивство, вчинений з мотивів расової, національної та релігійної нетерпимості (затриманий у січні 2020 року). ФСБ РФ також стверджує, що угрупування координує СБУ.

Певний час Краснов через телеграм-канал "егор маньяк" поширював матеріали неонацистського спрямування із закликами до радикальних дій, в т.ч. нападів на "ворогів раси", підпалів органів влади і т.п.

Водночас в кінці квітня 2021 року силовики викрили його незаконну діяльність у стінах СІЗО, вилучили мобільний телефон, заблокували доступ до Інтернету, посилили заходи тримання під вартою.

За даними українських силовиків, наразі цей телеграм-канал адмініструється представниками ФСБ РФ.

Як пояснює джерело УП, затримання функціонерів організації "МКУ" Росія висвітлює з позиції нібито протидії українським неофашистам та націоналістам, які здійснюють терористичну діяльність проти органів влади РФ.

Метою також є вибудова парадигми негативізму стосовно українського патріотичного середовища, з яким росіяни намагаються порівнювати затриманих осіб.

Наведене може свідчити про проведення скоординованої спеціальної інформаційної операції російськими ЗМІ, зазначив співрозмовник УП.

Що передувало: 13 грудня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання 106 прихильників неонацистського угруповання "МКУ" у 37 регіонах Росії.