СБУ о новых "задержаниях" от ФСБ РФ: часть скоординированной информоперации

Российские спецслужбы продолжают дискредитационную кампанию против Службы безопасности Украины в рамках гибридной агрессии против Украины, разыгрывая "карту" борьбы с неонацистами.

Источник: пресс-центр СБУ в комментарии УП, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно Служба безопасности Украины: "Российская сторона пытается во что бы то ни стало дискредитировать СБУ. Кроме этого преследуется цель поддержать уровень напряжения в информационном поле и создать видимость "эффективной работы" ФСБ для внутренней аудитории РФ.

Нынешние заявления Федеральной службы безопасности являются частью скоординированной информационной операции, которую следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны".

Детали: ФСБ РФ периодически сообщает о задержании сторонников ультраправой организации "МКУ" (один из вариантов расшифровки аббревиатуры - "Маньяки. Культ убийств" -ред.), руководимой гражданином Украины Егором Красновым, который находится под следствием в Украине за ряд разбойных нападений из корыстных побуждений и покушение на убийство, совершенном по мотивам расовой, национальной и религиозной нетерпимости (задержан в январе 2020 года). ФСБ РФ также утверждает, что группировку координирует СБУ.

Некоторое время Краснов через телеграмм-канал "егор маньяк" распространял материалы неонацистского толка с призывами к радикальным действиям, в т.ч. нападениям на "врагов расы", поджогам органов власти и т.п.

В конце апреля 2021 года силовики разоблачили его незаконную деятельность в стенах СИЗО, изъяли мобильный телефон, заблокировали доступ в Интернет, усилили меры содержания под стражей.

По данным украинских силовиков, сейчас этот телеграмм-канал администрируется представителями ФСБ РФ.

Как объясняет источник УП, задержание функционеров организации "МКУ" Россия освещает с позиции якобы противодействия украинским неофашистам и националистам, осуществляющим террористическую деятельность против органов власти РФ.

Целью также является выстраивание парадигмы негативизма по отношению к украинской патриотической среде, с которой россияне пытаются сравнивать задержанных лиц.

Это может свидетельствовать о проведении скоординированной специальной информационной операции российскими СМИ, отметил собеседник УП.

Что предшествовало: 13 декабря Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании 106 сторонников неонацистской группировки "МКУ" в 37 регионах России.