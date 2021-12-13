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НАБУ викрила посадовців, що розкрадали мільйони на заготівлі хліба

Понеділок, 13 грудня 2021, 15:33

Національне антикорупційне бюро разом із спеціалізованою прокуратурою викрили дев’ятьох осіб, які підозрюються у розкраданні коштів державних хлібозаготівельних підприємств.

Джерело: повідомлення НАБУ

Дослівно: "Слідство встановило, що впродовж 2011-2017 років керівники трьох державних хлібозаготівельних підприємств із залученням пов'язаних приватних компаній спільно організували схему зі створення штучної заборгованості держкомпаній.

Отримувані в незаконний спосіб кошти або права вимоги спрямовували через складний ланцюг перерахувань та переуступлень на підконтрольні їм компанії, в тому числі за кордоном".

Деталі: За версією слідства, підозрювані особи хотіли заволодіти 157 млн грн. 10 грудня їм повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: корупціяпродукти


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