НАБУ викрила посадовців, що розкрадали мільйони на заготівлі хліба

Національне антикорупційне бюро разом із спеціалізованою прокуратурою викрили дев’ятьох осіб, які підозрюються у розкраданні коштів державних хлібозаготівельних підприємств.

Джерело: повідомлення НАБУ

Дослівно: "Слідство встановило, що впродовж 2011-2017 років керівники трьох державних хлібозаготівельних підприємств із залученням пов'язаних приватних компаній спільно організували схему зі створення штучної заборгованості держкомпаній.

Отримувані в незаконний спосіб кошти або права вимоги спрямовували через складний ланцюг перерахувань та переуступлень на підконтрольні їм компанії, в тому числі за кордоном".

Деталі: За версією слідства, підозрювані особи хотіли заволодіти 157 млн грн. 10 грудня їм повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України.