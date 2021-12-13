Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ викрила посадовців, що розкрадали мільйони на заготівлі хліба

Понеділок, 13 грудня 2021, 14:33
НАБУ викрила посадовців, що розкрадали мільйони на заготівлі хліба

Національне антикорупційне бюро разом із спеціалізованою прокуратурою викрили дев’ятьох осіб, які підозрюються у розкраданні коштів державних хлібозаготівельних підприємств.

Джерело: повідомлення НАБУ

Дослівно: "Слідство встановило, що впродовж 2011-2017 років керівники трьох державних хлібозаготівельних підприємств із залученням пов'язаних приватних компаній спільно організували схему зі створення штучної заборгованості держкомпаній.

Отримувані в незаконний спосіб кошти або права вимоги спрямовували через складний ланцюг перерахувань та переуступлень на підконтрольні їм компанії, в тому числі за кордоном".

Деталі: За версією слідства, підозрювані особи хотіли заволодіти 157 млн грн. 10 грудня їм повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: корупціяпродукти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
корупція
Як ми (не) виконуємо вимоги від ЄС у боротьбі з корупцією
Глава НАЗК заявив, що має ефективні "ліки" проти корупції
Київський онкоцентр переплачує за унітази і фарбу на ремонті за 70 млн
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: