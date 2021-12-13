Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

НАБУ разоблачила чиновников, воровавших миллионы на заготовке хлеба

Понедельник, 13 декабря 2021, 15:33

Национальное антикоррупционное бюро вместе со специализированной прокуратурой разоблачили девять человек, подозреваемых в хищении средств государственных хлебозаготовительных предприятий.

Источник: сообщение НАБУ

Дословно: "Следствие установило, что на протяжении 2011-2017 годов руководители трех государственных хлебозаготовительных предприятий с привлечением связанных частных компаний совместно организовали схему создания искусственной задолженности госкомпаний.

Получаемые незаконным способом средства или права требования направлялись через сложную цепь перечислений и переуступлений на подконтрольные им компании, в том числе за рубежом".

Детали: По версии следствия, подозреваемые хотели завладеть 157 млн ​​грн. 10 декабря им сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 и ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса.

Украинская правда
Темы: коррупцияпродукты
powered by lun.ua
Главное сегодня

Каждый третий украинец готов встретить российского агрессора с оружием в руках - опрос

В НАТО ответили на обвинения РФ в "провокациях" и отметили право Украины определять свою политику

Главные новости четверга и ночи: Порошенко в "Раде", суд в РФ о российских войсках на Донбассе

G7 об Omicron: Самая серьезная угроза здравоохранению в мире

Советники регулятора США рекомендовали вакцинироваться Pfizer и Moderna вместо J&J

На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение – командующий ВМС

Все новости...
коррупция
В деле "Укртелефильма" о продаже 60 объектов в Киеве появилось еще 4 подозреваемых
США ввели санкции против Портнова
Суд заочно арестовал бизнес-магната Галантерника
Последние новости
11:40
Каждый третий украинец готов встретить российского агрессора с оружием в руках - опрос
11:28
В МИДе рассказали, как будут праздновать 30-летие дипломатии в Гуте
11:17
НАПК вызывает Шкарлета для объяснения недостоверностей в декларации
11:14
видеоВ Украину не пустили гитариста группы "Город 312"
11:10
инфографика СБУ идентифицировала 1 387 боевиков ОРДЛО и больше 1 тысячи задержала
11:08
Курс валют на 17 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
10:52
Рада планирует внеочередное заседание в свой последний рабочий день года
10:34
УЗ планирует в следующем году выйти на прибыль в 2 миллиарда
10:26
Кулеба назвал главное достижение МИД Украины в этом году
10:20
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о нарушении прав человека в Крыму
Все новости...