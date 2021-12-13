НАБУ разоблачила чиновников, воровавших миллионы на заготовке хлеба

Национальное антикоррупционное бюро вместе со специализированной прокуратурой разоблачили девять человек, подозреваемых в хищении средств государственных хлебозаготовительных предприятий.

Источник: сообщение НАБУ

Дословно: "Следствие установило, что на протяжении 2011-2017 годов руководители трех государственных хлебозаготовительных предприятий с привлечением связанных частных компаний совместно организовали схему создания искусственной задолженности госкомпаний.

Получаемые незаконным способом средства или права требования направлялись через сложную цепь перечислений и переуступлений на подконтрольные им компании, в том числе за рубежом".

Детали: По версии следствия, подозреваемые хотели завладеть 157 млн ​​грн. 10 декабря им сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 и ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса.