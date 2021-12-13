Лукашенко натякнув, що створить із Путіним новий "Радянський Союз"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує, що у новому союзі двох країн із Росією врахують усі помилки Європейського Союзу, а також залишать усе позитивне із Радянського Союзу.

Джерело: інтерв'ю Лукашенка турецькій телерадіокомпанії TRT

Пряма мова Лукашенка: "Цей союз буде більш просунутим і стабільнішим. По-перше, тому що ми врахуємо всі помилки Європейського Союзу, щоб їх не повторювати, а досвід використовуватимемо, позитивний досвід.

А по-друге, адже ми вийшли з єдиної держави – з Радянського Союзу, і ми багато чого вже там спробували. Ми знаємо, що нам залишити з радянського минулого і що нам у майбутньому не знадобиться.

Ми не ставимо перед собою жодних термінів 25-й, 30-й або якийсь там рік. Ми йтимемо крок за кроком, вирішуючи проблеми".

Нагадаємо: Президент Росії Володимир Путін каже, що для нього розвал СРСР став трагедією та "розпадом історичної Росії".