Лукашенко намекнул, что создаст с Путиным новый "Советский Союз"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает, что в новом союзе двух стран с Россией учтут все ошибки Европейского Союза, а также оставят все положительное из Советского Союза.

Источник: интервью Лукашенко турецкой телерадиокомпании TRT

Прямая речь Лукашенко: "Этот союз будет более продвинутым и более стабильным. Во-первых, потому что мы учтем все ошибки Европейского Союза, чтобы их не повторять, а опыт будем использовать, положительный опыт.

А во-вторых, мы ведь вышли из единого государства – из Советского Союза, и мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится…

Мы не ставим перед собой никаких сроков 25-й, 30-й или какой-то там год. Мы будем идти шаг за шагом, решая проблемы".

Напомним: Президент России Владимир Путин говорит, что для него развал СССР стал трагедией и "распадом исторической России".