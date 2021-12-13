Ще дві області виходять з "червоної" зони ковід-небезпеки

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила з 15 грудня у Вінницькій та Хмельницькій областях "жовтий" рівень епіднебезпеки.

Джерело: Telegram-канал міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова

Дослівно: "Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 15 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей".

Деталі: З 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Зокрема, відвідувати громадські заклади в "жовтій" зоні можуть лише ті, хто отримав хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19 та має відповідний документ.

Для відвідування громадських закладів також можна використовувати негативний тест на коронавірус, який чинний 72 години, або сертифікат про одужання.

Крім того, у "жовтій" зоні громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одне щеплення проти COVID-19.

Передісторія: