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Ще дві області виходять з "червоної" зони ковід-небезпеки

Понеділок, 13 грудня 2021, 17:54
фото: Ельдар Сарахман, УП

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила з 15 грудня у Вінницькій та Хмельницькій областях "жовтий" рівень епіднебезпеки.

Джерело: Telegram-канал міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова

Дослівно: "Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 15 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей".

Деталі: З 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Зокрема, відвідувати громадські заклади в "жовтій" зоні можуть лише ті, хто отримав хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19 та має відповідний документ.

Для відвідування громадських закладів також можна використовувати негативний тест на коронавірус, який чинний 72 години, або сертифікат про одужання.

Крім того, у "жовтій" зоні громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одне щеплення проти COVID-19.

Передісторія:

  • Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила перевести 8 областей та Київ до "жовтої" зони з 7 грудня.

Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірусУкраїна


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