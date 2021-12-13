Еще две области выходят из "красной" зоны ковид-опасности

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила с 15 декабря в Винницкой и Хмельницкой областях "желтый" уровень эпидопасности.

Источник: Telegram-канал министра Кабинета министров Олега Немчинова

Дословно: "Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей".

Детали: С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. В частности, посещать общественные заведения в "желтой" зоне могут только те, кто получил хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 и имеет соответствующий документ.

Для посещения общественных заведений также можно использовать отрицательный тест на коронавирус, действующий 72 часа, или сертификат о выздоровлении.

Кроме того, в "желтой" зоне общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет прививки против COVID-19.

Напомним: