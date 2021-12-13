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Еще две области выходят из "красной" зоны ковид-опасности

Понедельник, 13 декабря 2021, 17:54
фото: Эльдар Сарахман, УП

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила с 15 декабря в Винницкой и Хмельницкой областях "желтый" уровень эпидопасности.

Источник: Telegram-канал министра Кабинета министров Олега Немчинова

Дословно: "Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей".

Детали: С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. В частности, посещать общественные заведения в "желтой" зоне могут только те, кто получил хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 и имеет соответствующий документ.

Для посещения общественных заведений также можно использовать отрицательный тест на коронавирус, действующий 72 часа, или сертификат о выздоровлении.

Кроме того, в "желтой" зоне общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет прививки против COVID-19.

Напомним: 

  • Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила перевести 8 областей и Киев в "желтую" зону с 7 декабря.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирусУкраина
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