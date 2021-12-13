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Міжнародний союз тріатлону ввів санкції проти російської федерації, яку очолює дочка Шойгу

Понеділок, 13 грудня 2021, 17:01
Міжнародний союз тріатлону ввів санкції проти російської федерації, яку очолює дочка Шойгу
Фото: olympics.com

Міжнародний союз тріатлону запровадив на рік санкції проти Федерації тріатлону Росії, якою керує дочка міністра оборони РФ Сергія Шойгу Ксенія.

Джерело: "Новая газета", яка посилається на пресслужбу союзу

Деталі: Санкції запроваджено через численні випадки вживання допінгу російськими спортсменами.

Федерацію тріатлону Росії зобов'язали виплатити компенсацію і повернути всі призові гроші, раніше присуджені тріатлоністам, які порушили антидопінгові правила.

Також посадові особи ФТР протягом року не зможуть обіймати посади у міжнародних тріатлонних організаціях, а сама федерація не зможе організовувати міжнародні змагання до кінця 2022 року.

Також ФТР має відшкодувати міжнародному союзу всі витрати, пов'язані з виявленням порушень антидопінгових правил, скоєних російськими спортсменами та тренерами.

Передісторія:

  • У квітні 2021 року спортивний арбітражний суд (CAS) вирішив через допінг дискваліфікувати на чотири роки російських чемпіонів Олімпіади – легкоатлетів Наталію Антюх та Андрія Сільнова.

Теми: Росіяспортсвіт
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