Міжнародний союз тріатлону ввів санкції проти російської федерації, яку очолює дочка Шойгу

Міжнародний союз тріатлону запровадив на рік санкції проти Федерації тріатлону Росії, якою керує дочка міністра оборони РФ Сергія Шойгу Ксенія.

Джерело: "Новая газета", яка посилається на пресслужбу союзу

Деталі: Санкції запроваджено через численні випадки вживання допінгу російськими спортсменами.

Федерацію тріатлону Росії зобов'язали виплатити компенсацію і повернути всі призові гроші, раніше присуджені тріатлоністам, які порушили антидопінгові правила.

Також посадові особи ФТР протягом року не зможуть обіймати посади у міжнародних тріатлонних організаціях, а сама федерація не зможе організовувати міжнародні змагання до кінця 2022 року.

Також ФТР має відшкодувати міжнародному союзу всі витрати, пов'язані з виявленням порушень антидопінгових правил, скоєних російськими спортсменами та тренерами.

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