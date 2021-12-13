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Международный союз триатлона ввел санкции против российской федерации, возглавляемой дочерью Шойгу

Понедельник, 13 декабря 2021, 18:01

Международный союз триатлона ввел на год санкции против Федерации триатлона России, которой руководит дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения.

Источник: "Новая газета", ссылающаяся на прессслужбу союза

Детали: Санкции введены из-за многочисленных случаев употребления допинга российскими спортсменами.

Федерацию триатлона России обязали выплатить компенсацию и вернуть все призовые деньги, ранее присужденные триатлонистам, нарушившим антидопинговые правила.

Также должностные лица ФТР в течение года не смогут занимать должности в международных триатлонных организациях, а сама Федерация не сможет организовывать международные соревнования до конца 2022 года.

Также ФТР обязана возместить интернациональному союзу все расходы, связанные с выявлением нарушений антидопинговых правил, совершенных русскими спортсменами и тренерами.

Предыстория:

  • В апреле 2021 года спортивный арбитражный суд (CAS) решил из-за допинга дисквалифицировать на четыре года российских чемпионов Олимпиады – легкоатлетов Наталию Антюх и Андрея Сильнова.

Темы: Росcияспортмир
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