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Международный союз триатлона ввел санкции против российской федерации, возглавляемой дочерью Шойгу

Понедельник, 13 декабря 2021, 17:01
Международный союз триатлона ввел санкции против российской федерации, возглавляемой дочерью Шойгу

Международный союз триатлона ввел на год санкции против Федерации триатлона России, которой руководит дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения.

Источник: "Новая газета", ссылающаяся на прессслужбу союза

Детали: Санкции введены из-за многочисленных случаев употребления допинга российскими спортсменами.

Федерацию триатлона России обязали выплатить компенсацию и вернуть все призовые деньги, ранее присужденные триатлонистам, нарушившим антидопинговые правила.

Также должностные лица ФТР в течение года не смогут занимать должности в международных триатлонных организациях, а сама Федерация не сможет организовывать международные соревнования до конца 2022 года.

Также ФТР обязана возместить интернациональному союзу все расходы, связанные с выявлением нарушений антидопинговых правил, совершенных русскими спортсменами и тренерами.

Предыстория:

  • В апреле 2021 года спортивный арбитражный суд (CAS) решил из-за допинга дисквалифицировать на четыре года российских чемпионов Олимпиады – легкоатлетов Наталию Антюх и Андрея Сильнова.

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Темы: Росcияспортмир
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