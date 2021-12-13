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Захід України засипало снігом

Понеділок, 13 грудня 2021, 18:03
фото: міськрада львова

Західні області України засипало снігом – рятувальники постійно відстежують ситуацію на трасах, облцентри розчищають від снігу.

Джерело: міськрада Рівного, міськрада Львова, ДСНС

Деталі: Зазначається, що через погіршення погоди ДСНС Рівненщини постійно моніторить ситуацію на дорогах області.

 

У Львові повідомляють, що від минулої ночі в місті працює прибиральна техніка, і вона працюватиме до ночі, оскільки сніг не припиняє падати. У місті працює 96 одиниць техніки та близько 2,5 тисячі працівників.

 

Мерія зазначає, що запарковані автівками вулиці заважають роботі прибиральної техніки.

У Рівному також від шостої ранку весь день працює техніка. Водіїв також просять не залишати автівки обабіч вулиць.

Нагадаємо: У найближчі дві доби на території України залишатиметься волога повітряна маса, у більшості областей очікуються опади – від невеликих до помірних – у вигляді дощу та мокрого снігу.

 
фото: міськрада рівного

Українська правда
Теми: погодаЛьвівщинаРівненська область


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