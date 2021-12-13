Запад Украины засыпало снегом

Западные области Украины засыпало снегом – спасатели постоянно отслеживают ситуацию на трассах, облцентры расчищают от снега.

Источник: горсовет Ровно, горсовет Львова, ГСЧС

Детали: Отмечается, что из-за ухудшения погоды ГСЧС Ровенщины постоянно мониторит ситуацию на дорогах области.

Во Львове сообщают, что с минувшей ночи в городе работает уборочная техника, и она будет работать до ночи, поскольку снег не перестает падать. В городе работает 96 единиц техники и около 2,5 тысячи работников.

Мэрия отмечает, что запаркованные машинами улицы мешают работе уборочной техники.

В Ровно также с шести утра весь день работает техника. Водителей также просят не оставлять машины по обе стороны улиц.

Напомним: В ближайшие двое суток на территории Украины будет оставаться влажная воздушная масса, в большинстве областей ожидаются осадки - от небольших до умеренных - в виде дождя и мокрого снега.