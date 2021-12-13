Запад Украины засыпало снегом
Западные области Украины засыпало снегом – спасатели постоянно отслеживают ситуацию на трассах, облцентры расчищают от снега.
Источник: горсовет Ровно, горсовет Львова, ГСЧС
Детали: Отмечается, что из-за ухудшения погоды ГСЧС Ровенщины постоянно мониторит ситуацию на дорогах области.
Во Львове сообщают, что с минувшей ночи в городе работает уборочная техника, и она будет работать до ночи, поскольку снег не перестает падать. В городе работает 96 единиц техники и около 2,5 тысячи работников.
Мэрия отмечает, что запаркованные машинами улицы мешают работе уборочной техники.
В Ровно также с шести утра весь день работает техника. Водителей также просят не оставлять машины по обе стороны улиц.
Напомним: В ближайшие двое суток на территории Украины будет оставаться влажная воздушная масса, в большинстве областей ожидаются осадки - от небольших до умеренных - в виде дождя и мокрого снега.