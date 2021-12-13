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Користувачі скаржаться на збої в роботі "Дії"

Понеділок, 13 грудня 2021, 22:15
Користувачі скаржаться на збої в роботі Дії
ілюстративне фото з порталу "дія"

На Facebook-сторінці додатку "Дія" користувачі масово скаржаться на збої в роботі мобільного застосунку.

Джерело: коментарі користувачів під останніми дописами на facebook-сторінці "Дія", telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

Деталі: Більшість користувачів скаржаться, що з додатку щезли COVID-сертифікати після оновлення додатку. У деяких людей зникла й решта документів.

 
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У коментарях зазначають, що в додатку не працюють майже всі функції, а додаток вимагає повторну авторизацію (заново реєструватися).

 
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Технічна підтримка відповідала деяким користувачам і просила зачекати й спробувати згенерувати сертифікати пізніше. В одній відповіді техпідтримка повідомила, що наразі є проблеми в електронних реєстрах системи охорони здоров’я, через що відбуваються збої в роботі "Дії".

 
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров близько 22:45 написав у своєму telegram-каналі, що в "Дії" зараз "все працює стабільно", натякнувши, що збої можуть траплятися через початок бета-тестування послуги "єПідтримка".

Що було раніше: 13 грудня в мобільному застосунку "Дія" почався етап бета-тестування послуги "єПідтримка" – виплати 1 тисячі гривень для повністю вакцинованих громадян. Українці відкрили в банках-партнерах уже понад 1 мільйон спеціальних карток для виплати "ковідної тисячі".

Денис Карловський, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ДіяМінцифриФедороввакцинація
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