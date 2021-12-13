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Пользователи жалуются на сбои в работе "Дії"

Понедельник, 13 декабря 2021, 23:15
иллюстративное фото с портала "Дія"

На Facebook-странице государственного приложения "Дія" пользователи массово жалуются на сбои в работе мобильного приложения.

Источник: комментарии пользователей под последними сообщениями на facebook-странице "Дія", telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова

Детали: Большинство пользователей жалуются, что из приложения исчезли COVID-сертификаты после обновления приложения. У некоторых людей исчезли и другие документы.

 
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В комментариях отмечают, что в приложении не работают почти все функции, и появляется сообщение, что требуется повторная авторизация (заново зарегистрироваться).

 
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Техническая поддержка отвечала некоторым пользователям и просила попытаться сгенерировать сертификаты позже. В одном ответе техподдержка сообщила, что сейчас есть проблемы в электронных реестрах системы здравоохранения, из-за чего происходят сбои в работе "Дії".

 
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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров около 22:45 написал в своем telegram-канале, что в "Дії" сейчас "все работает стабильно", намекнув, что сбои могут случаться из-за начала бета-тестирования услуги "єПідтримка".

Что было раньше: 13 декабря в мобильном приложении "Дія" начался этап бета-тестирования услуги "єПідтримка" - выплаты 1 тысячи гривен для полностью вакцинированных граждан. Украинцы открыли в банках-партнерах уже более 1 миллиона специальных карт для выплаты "ковидной тысячи".

Денис Карловский, УП
Темы: ДіяМинцифрыФедороввакцинация
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