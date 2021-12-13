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Норвегія забороняє продаж алкоголю в барах і ресторанах через "омікрон"

Понеділок, 13 грудня 2021, 23:50
Норвегія забороняє продаж алкоголю в барах і ресторанах через омікрон
фото: Getty Images

Влада Норвегії заборонить продаж алкоголю в барах і ресторанах, запровадить суворіші правила у школах і прискорить вакцинацію в рамках нових зусиль щодо стримування спалаху варіанту коронавірусу Omicron.

Джерело: The Guardian із посиланням на уряд Норвегії

Деталі: В уряді Норвегії повідомляють, що посилені карантинні заходи набудуть чинності з вівторка на середу і триватимуть 4 тижні.

Крім того, на дистанційну роботу переведуть працівників, які мають можливість працювати віддаленно.

Також у країні обмежать доступ до басейнів і тренажерних залів і продовжать вимогу щодо носіння захисних масок.

У понеділок Норвегія зареєструвала 358 госпіталізацій з Covid, що є новим щоденним рекордом.

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо

  • 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".
  • Повідомлялося, що "Омікрон" має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. 

"Українська правда" у Threads

Теми: НорвегіяОмікронкоронавірус
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