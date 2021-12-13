Норвегия запрещает продажу алкоголя в барах и ресторанах из-за "омикрона"

Власти Норвегии запретят продажу алкоголя в барах и ресторанах, введут более строгие правила в школах и ускорят вакцинацию в рамках новых усилий по сдерживанию вспышки варианта коронавируса Omicron.

Источник: The Guardian со ссылкой на правительство Норвегии

Детали: В правительстве Норвегии сообщают, что усиленные карантинные меры вступят в силу со вторника на среду и продлятся 4 недели.

Кроме того, на дистанционную работу переведут работников, у которых есть возможность работать удаленно.

Также в стране ограничат доступ к бассейнам и тренажерным залам и продолжат требование носить защитные маски.

В понедельник Норвегия зарегистрировала 358 госпитализаций с Covid, что является новым ежедневным рекордом.

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Напомним: