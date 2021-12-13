Норвегия запрещает продажу алкоголя в барах и ресторанах из-за "омикрона"
Власти Норвегии запретят продажу алкоголя в барах и ресторанах, введут более строгие правила в школах и ускорят вакцинацию в рамках новых усилий по сдерживанию вспышки варианта коронавируса Omicron.
Источник: The Guardian со ссылкой на правительство Норвегии
Детали: В правительстве Норвегии сообщают, что усиленные карантинные меры вступят в силу со вторника на среду и продлятся 4 недели.
Кроме того, на дистанционную работу переведут работников, у которых есть возможность работать удаленно.
Также в стране ограничат доступ к бассейнам и тренажерным залам и продолжат требование носить защитные маски.
В понедельник Норвегия зарегистрировала 358 госпитализаций с Covid, что является новым ежедневным рекордом.
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Напомним:
- 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".
- Сообщалось, что у "Омикрона" "очень необычная совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.