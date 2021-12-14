Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Перед розмовою з Путіним президент Фінляндії поговорив з Байденом про ситуацію в Україні

Вівторок, 14 грудня 2021, 02:13
Перед розмовою з Путіним президент Фінляндії поговорив з Байденом про ситуацію в Україні
Джо Байден, фото: Getty Images

Відбулася телефонна розмова між президентом Штатів Джо Байден і президентом Фінляндії Саулі Нііністе, під час якої лідери країн висловили занепокоєння нарощуванням російських військових на кордоні України.

Джерело: Білий дім, пресслужба президента Фінляндії

Деталі: Зокрема, президенти обговорили "спільне занепокоєння щодо дестабілізуючого нарощування Росією військових сил уздовж кордону України та важливості трансатлантичних зусиль для деескалації ситуації".

Розмова Байдена і Нііністе відбулася напередодні запланованих перемовин між президентами Фінляндії та Росії.

Нагадаємо: Президент Штатів Джо Байден у розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцом привітав його з призначенням, а також лідери обговорили важливі теми, зокрема і протидію ескалації російських сил навколо України.

Українська правда
Теми: СШАФінляндіяУкраїнаБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
США
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Росія продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна – Держдеп
"Зернова угода" США нададуть Україні $250 млн на підтримку фермерів
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: