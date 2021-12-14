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Перед розмовою з Путіним президент Фінляндії поговорив з Байденом про ситуацію в Україні

Вівторок, 14 грудня 2021, 03:13
Джо Байден, фото: Getty Images

Відбулася телефонна розмова між президентом Штатів Джо Байден і президентом Фінляндії Саулі Нііністе, під час якої лідери країн висловили занепокоєння нарощуванням російських військових на кордоні України.

Джерело: Білий дім, пресслужба президента Фінляндії

Деталі: Зокрема, президенти обговорили "спільне занепокоєння щодо дестабілізуючого нарощування Росією військових сил уздовж кордону України та важливості трансатлантичних зусиль для деескалації ситуації".

Розмова Байдена і Нііністе відбулася напередодні запланованих перемовин між президентами Фінляндії та Росії.

Нагадаємо: Президент Штатів Джо Байден у розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцом привітав його з призначенням, а також лідери обговорили важливі теми, зокрема і протидію ескалації російських сил навколо України.

Українська правда
Теми: СШАФінляндіяУкраїнаБайден


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