Перед розмовою з Путіним президент Фінляндії поговорив з Байденом про ситуацію в Україні

Відбулася телефонна розмова між президентом Штатів Джо Байден і президентом Фінляндії Саулі Нііністе, під час якої лідери країн висловили занепокоєння нарощуванням російських військових на кордоні України.

Джерело: Білий дім, пресслужба президента Фінляндії

Деталі: Зокрема, президенти обговорили "спільне занепокоєння щодо дестабілізуючого нарощування Росією військових сил уздовж кордону України та важливості трансатлантичних зусиль для деескалації ситуації".

Розмова Байдена і Нііністе відбулася напередодні запланованих перемовин між президентами Фінляндії та Росії.

Нагадаємо: Президент Штатів Джо Байден у розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцом привітав його з призначенням, а також лідери обговорили важливі теми, зокрема і протидію ескалації російських сил навколо України.