Перед разговором с Путиным президент Финляндии побеседовал с Байденом о ситуации в Украине
Состоялся телефонный разговор между президентом Штатов Джо Байден и президентом Финляндии Саули Ниинисте, во время которого лидеры стран выразили обеспокоенность наращиванием российских военных на границе Украины.
Источник: Белый дом, пресс-служба президента Финляндии
Детали: В частности, президенты обсудили "общую обеспокоенность дестабилизирующим наращиванием Россией военных сил вдоль границы Украины и важностью трансатлантических усилий для деэскалации ситуации".
Беседа Байдена и Ниинисте состоялась накануне запланированных переговоров между президентами Финляндии и России.
Напомним: Президент Штатов Джо Байден в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом поздравил его с назначением, а также лидеры обсудили важные темы, в том числе противодействие эскалации российских сил вокруг Украины.