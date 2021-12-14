Перед разговором с Путиным президент Финляндии побеседовал с Байденом о ситуации в Украине

Состоялся телефонный разговор между президентом Штатов Джо Байден и президентом Финляндии Саули Ниинисте, во время которого лидеры стран выразили обеспокоенность наращиванием российских военных на границе Украины.

Источник: Белый дом, пресс-служба президента Финляндии

Детали: В частности, президенты обсудили "общую обеспокоенность дестабилизирующим наращиванием Россией военных сил вдоль границы Украины и важностью трансатлантических усилий для деэскалации ситуации".

Беседа Байдена и Ниинисте состоялась накануне запланированных переговоров между президентами Финляндии и России.

Напомним: Президент Штатов Джо Байден в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом поздравил его с назначением, а также лидеры обсудили важные темы, в том числе противодействие эскалации российских сил вокруг Украины.