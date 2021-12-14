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Деескалація навколо України повинна досягатися "шляхом відлякування" – глава МЗС Польщі

Вівторок, 14 грудня 2021, 02:58
Деескалація навколо України повинна досягатися шляхом відлякування – глава МЗС Польщі
фото: Facebook

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив у понеділок, що метою Європейського Союзу та всієї трансатлантичної спільноти є "деескалація напруги навколо України", яка повинна бути досягнута "шляхом відлякування".

Джерело: Рау, цитує tvn24.pl

Пряма мова: "Щодо польської позиції, то я вказував, що мета Європейського Союзу, навіть усієї трансатлантичної спільноти – деескалація напруги навколо України, але цієї деескалації потрібно досягати за допомогою відлякування.

Якщо цієї симетрії не буде, це може стати стимулом для подальших дій Росії, які, на нашу думку, спрямовані на погіршення безпеки на східному фланзі як ЄС, так і НАТО".

Нагадаємо: Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися в понеділок, що будь-яка агресія Росії проти України призведе до економічних санкції проти Москви.

Теми: УкраїнаПольщаРосія
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