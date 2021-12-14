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Деэскалация вокруг Украины должна достигаться "путем отпугивания" – глава МИД Польши

Вторник, 14 декабря 2021, 02:58
Деэскалация вокруг Украины должна достигаться путем отпугивания – глава МИД Польши
фото: Facebook

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил в понедельник, что целью Европейского Союза и всего трансатлантического сообщества является "деэскалация напряжения вокруг Украины", которая должна быть достигнута "путем отпугивания".

Источник: Рау, цитирует tvn24.pl

Прямая речь: "Что касается польской позиции, то я указывал, что цель Европейского Союза, даже всего трансатлантического сообщества – деэскалация напряжения вокруг Украины, но эту деэскалацию нужно достигать с помощью отпугивания.

Если этой симметрии не будет, это может стать стимулом дальнейших действий России, которые, по нашему мнению, направлены на ухудшение безопасности на восточном фланге как ЕС, так и НАТО".

Напомним: Министры иностранных дел Европейского Союза согласились в понедельник, что любая агрессия России против Украины приведет к экономическим санкциям против Москвы.

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Темы: УкраинаПольшаРосcия
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