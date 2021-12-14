Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Деэскалация вокруг Украины должна достигаться "путем отпугивания" – глава МИД Польши

Вторник, 14 декабря 2021, 03:58
фото: Facebook

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил в понедельник, что целью Европейского Союза и всего трансатлантического сообщества является "деэскалация напряжения вокруг Украины", которая должна быть достигнута "путем отпугивания".

Источник: Рау, цитирует tvn24.pl

Прямая речь: "Что касается польской позиции, то я указывал, что цель Европейского Союза, даже всего трансатлантического сообщества – деэскалация напряжения вокруг Украины, но эту деэскалацию нужно достигать с помощью отпугивания.

Если этой симметрии не будет, это может стать стимулом дальнейших действий России, которые, по нашему мнению, направлены на ухудшение безопасности на восточном фланге как ЕС, так и НАТО".

Напомним: Министры иностранных дел Европейского Союза согласились в понедельник, что любая агрессия России против Украины приведет к экономическим санкциям против Москвы.

Темы: УкраинаПольшаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Каждый третий украинец готов встретить российского агрессора с оружием в руках - опрос

В НАТО ответили на обвинения РФ в "провокациях" и отметили право Украины определять свою политику

Главные новости четверга и ночи: Порошенко в "Раде", суд в РФ о российских войсках на Донбассе

G7 об Omicron: Самая серьезная угроза здравоохранению в мире

Советники регулятора США рекомендовали вакцинироваться Pfizer и Moderna вместо J&J

На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение – командующий ВМС

Все новости...
Украина
Перед разговором с Путиным президент Финляндии побеседовал с Байденом о ситуации в Украине
Импорт электроэнергии впервые за 9 месяцев превысил экспорт
Еще две области выходят из "красной" зоны ковид-опасности
Последние новости
11:40
Каждый третий украинец готов встретить российского агрессора с оружием в руках - опрос
11:28
В МИДе рассказали, как будут праздновать 30-летие дипломатии в Гуте
11:17
НАПК вызывает Шкарлета для объяснения недостоверностей в декларации
11:14
видеоВ Украину не пустили гитариста группы "Город 312"
11:10
инфографика СБУ идентифицировала 1 387 боевиков ОРДЛО и больше 1 тысячи задержала
11:08
Курс валют на 17 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
10:52
Рада планирует внеочередное заседание в свой последний рабочий день года
10:34
УЗ планирует в следующем году выйти на прибыль в 2 миллиарда
10:26
Кулеба назвал главное достижение МИД Украины в этом году
10:20
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о нарушении прав человека в Крыму
Все новости...