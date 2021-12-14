Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Китай повідомив про перший випадок штаму Omicron

Вівторок, 14 грудня 2021, 07:30
фото: AFP VIA GETTY IMAGES

Материковий Китай повідомив про перший випадок варіанту Omicron у північному місті Тяньцзінь.

Джерело: The Guardian

Деталі: У понеділок китайська влада повідомила, що випадок Omicron був виявлений 9 грудня.

Зараження виявили в особи, яка повернулася з-за закордону і в якої не було симптомів відразу після прибуття.

Інфікований пацієнт перебуває на карантині та лікується у спеціалізованій лікарні.

Новий штам виявили у той час, коли східна провінція Чжецзян останніми тижнями бореться зі зростанням нових випадків зараження варіантом "дельта".

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо:

  • У Британії помер щонайменше один пацієнт після зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".
  • 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".
  • Повідомлялося, що "Омікрон" має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. 

Теми: КитайкоронавірусОмікрон


powered by lun.ua
Головне сьогодні

НАТО оприлюднило жорстку заяву щодо РФ та наголосило на праві України визначати свою політику

Головні новини четверга і ночі: Порошенко в “Раді”, суд в РФ про російські війська на Донбасі

G7 про Omicron: Найсерйозніша загроза охороні здоров'я у світі

Радники регулятора США рекомендували вакцинуватися Pfizer та Moderna замість J&J

На переданих Україні катерах Island встановлять американське озброєння – командувач ВМС

СБУ попереджає уряд, що Україна "за крок від" відключення ТЕС через нестачу вугілля – ЗМІ

Усі новини...
Китай
Ще один китайський забудовник має проблеми із погашенням боргів
Китайська Evergrande вперше оголосила дефолт
Канада долучиться до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Китаї 
Останні новини
11:28
У МЗС розповіли, як святкуватимуть 30-річчя дипломатії у Гуті
11:17
НАЗК викликає Шкарлета для пояснення недостовірностей у декларації
11:14
відеоВ Україну не пустили гітариста групи "Город 312"
11:10
інфографіка СБУ ідентифікувала 1 387 бойовиків ОРДЛО і затримала понад 1 тисячу
11:08
Курс валют на 17 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
10:52
Рада проведе позачергове засідання у свій останній робочий день року
10:34
УЗ планує наступного року вийти на прибуток у 2 мільярди
10:26
Кулеба назвав головне досягнення МЗС України цього року
10:20
Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо порушення прав людини у Криму
10:19
МОЗ закупить ще одні ліки проти Covid – Молнупіравір
Усі новини...