Китай повідомив про перший випадок штаму Omicron
Вівторок, 14 грудня 2021, 07:30
Материковий Китай повідомив про перший випадок варіанту Omicron у північному місті Тяньцзінь.
Джерело: The Guardian
Деталі: У понеділок китайська влада повідомила, що випадок Omicron був виявлений 9 грудня.
Зараження виявили в особи, яка повернулася з-за закордону і в якої не було симптомів відразу після прибуття.
Інфікований пацієнт перебуває на карантині та лікується у спеціалізованій лікарні.
Новий штам виявили у той час, коли східна провінція Чжецзян останніми тижнями бореться зі зростанням нових випадків зараження варіантом "дельта".
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