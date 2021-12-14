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Китай повідомив про перший випадок штаму Omicron

Вівторок, 14 грудня 2021, 06:30
Китай повідомив про перший випадок штаму Omicron
фото: AFP VIA GETTY IMAGES

Материковий Китай повідомив про перший випадок варіанту Omicron у північному місті Тяньцзінь.

Джерело: The Guardian

Деталі: У понеділок китайська влада повідомила, що випадок Omicron був виявлений 9 грудня.

Зараження виявили в особи, яка повернулася з-за закордону і в якої не було симптомів відразу після прибуття.

Інфікований пацієнт перебуває на карантині та лікується у спеціалізованій лікарні.

Новий штам виявили у той час, коли східна провінція Чжецзян останніми тижнями бореться зі зростанням нових випадків зараження варіантом "дельта".

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо:

  • У Британії помер щонайменше один пацієнт після зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".
  • 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".
  • Повідомлялося, що "Омікрон" має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. 

"Українська правда" у Threads

Теми: КитайкоронавірусОмікрон
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