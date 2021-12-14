Китай повідомив про перший випадок штаму Omicron

Материковий Китай повідомив про перший випадок варіанту Omicron у північному місті Тяньцзінь.

Джерело: The Guardian

Деталі: У понеділок китайська влада повідомила, що випадок Omicron був виявлений 9 грудня.

Зараження виявили в особи, яка повернулася з-за закордону і в якої не було симптомів відразу після прибуття.

Інфікований пацієнт перебуває на карантині та лікується у спеціалізованій лікарні.

Новий штам виявили у той час, коли східна провінція Чжецзян останніми тижнями бореться зі зростанням нових випадків зараження варіантом "дельта".

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