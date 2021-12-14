Китай сообщил о первом случае штамма Omicron
Вторник, 14 декабря 2021, 07:30
Материковый Китай сообщил о первом случае варианта Omicron в северном городе Тяньцзинь.
Источник: The Guardian
Детали: В понедельник китайские власти сообщили, что случай Omicron был обнаружен 9 декабря.
Заражение обнаружили у лица, вернувшегося из-за границы и у которого не было симптомов сразу по прибытии.
Инфицированный пациент находится на карантине и лечится в специализированной больнице.
Новый штамм был обнаружен в то время, когда восточная провинция Чжэцзян в последние недели борется с ростом новых случаев заражения вариантом "дельта".
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Напомним:
- 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".
- Сообщалось, что у "Омикрона" "очень необычная совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.
- В Британии умер по меньшей мере один пациент после заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".