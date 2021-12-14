Китай сообщил о первом случае штамма Omicron

Материковый Китай сообщил о первом случае варианта Omicron в северном городе Тяньцзинь.

Источник: The Guardian

Детали: В понедельник китайские власти сообщили, что случай Omicron был обнаружен 9 декабря.

Заражение обнаружили у лица, вернувшегося из-за границы и у которого не было симптомов сразу по прибытии.

Инфицированный пациент находится на карантине и лечится в специализированной больнице.

Новый штамм был обнаружен в то время, когда восточная провинция Чжэцзян в последние недели борется с ростом новых случаев заражения вариантом "дельта".

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Напомним: