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Китай сообщил о первом случае штамма Omicron

Вторник, 14 декабря 2021, 06:30
Китай сообщил о первом случае штамма Omicron
фото: AFP VIA GETTY IMAGES

Материковый Китай сообщил о первом случае варианта Omicron в северном городе Тяньцзинь.

Источник: The Guardian

Детали: В понедельник китайские власти сообщили, что случай Omicron был обнаружен 9 декабря.

Заражение обнаружили у лица, вернувшегося из-за границы и у которого не было симптомов сразу по прибытии.

Инфицированный пациент находится на карантине и лечится в специализированной больнице.

Новый штамм был обнаружен в то время, когда восточная провинция Чжэцзян в последние недели борется с ростом новых случаев заражения вариантом "дельта".

Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Напомним:

  • 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".
  • Сообщалось, что у "Омикрона"  "очень необычная совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.
  • В Британии умер по меньшей мере один пациент после заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

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Темы: КитайкоронавирусОмикрон
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