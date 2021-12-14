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У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: 2 загиблих, багато травмованих

Вівторок, 14 грудня 2021, 08:27
У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: 2 загиблих, багато травмованих
Фото milliyet.com.tr

Двоє людей загинули і 24 отримали поранення у результаті ДТП за участю пасажирського автобуса в Амасьї, що на півночі Туреччини.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Milliyet

Деталі: Аварія сталася близько 07:00 (06:00 за київським часом – ред.) на 25-му кілометрі автомагістралі Амасія-Чорум у районі Гьокхьойюк.

Вдвоє травмованих перебувають у важкому стані.

На місце події прибула поліція, медики та пожежники.

Траса Амасія-Чорум у зв’язку з ДТП на деякий час була закрита.

Пасажирський автобус прямував з Ізміра в Токат. За попередніми даними, водій втратив керування на слизькій дорозі.

Теми: Туреччинааварія
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