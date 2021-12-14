У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: 2 загиблих, багато травмованих
Вівторок, 14 грудня 2021, 08:27
Двоє людей загинули і 24 отримали поранення у результаті ДТП за участю пасажирського автобуса в Амасьї, що на півночі Туреччини.
Джерело: Укрінформ з посиланням на Milliyet
Деталі: Аварія сталася близько 07:00 (06:00 за київським часом – ред.) на 25-му кілометрі автомагістралі Амасія-Чорум у районі Гьокхьойюк.
Вдвоє травмованих перебувають у важкому стані.
На місце події прибула поліція, медики та пожежники.
Траса Амасія-Чорум у зв’язку з ДТП на деякий час була закрита.
Пасажирський автобус прямував з Ізміра в Токат. За попередніми даними, водій втратив керування на слизькій дорозі.