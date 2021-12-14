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В Турции перевернулся пассажирский автобус: 2 погибших, много травмированных

Вторник, 14 декабря 2021, 09:27
Фото milliyet.com.tr

Два человека погибли и 24 получили ранения в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Амасье на севере Турции.

Источник: Укринформ со ссылкой на Milliyet

Детали: Авария произошла около 07:00 (06:00 по киевскому времени – ред.) на 25-м километре автомагистрали Амасия-Чорум в районе Гекхёюк.

Вдвое травмированных находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыли полиция, медики и пожарные.

Трасса Амасия-Чорум в связи с ДТП на время была закрыта.

Пассажирский автобус направлялся из Измира в Токат. По предварительным данным, водитель потерял управление на скользкой дороге.

Темы: Турцияавария
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