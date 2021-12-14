В Турции перевернулся пассажирский автобус: 2 погибших, много травмированных
Вторник, 14 декабря 2021, 09:27
Два человека погибли и 24 получили ранения в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Амасье на севере Турции.
Источник: Укринформ со ссылкой на Milliyet
Детали: Авария произошла около 07:00 (06:00 по киевскому времени – ред.) на 25-м километре автомагистрали Амасия-Чорум в районе Гекхёюк.
Вдвое травмированных находятся в тяжелом состоянии.
На место происшествия прибыли полиция, медики и пожарные.
Трасса Амасия-Чорум в связи с ДТП на время была закрыта.
Пассажирский автобус направлялся из Измира в Токат. По предварительным данным, водитель потерял управление на скользкой дороге.