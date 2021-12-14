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Головну ялинку країни запалять напередодні Дня святого Миколая

Вівторок, 14 грудня 2021, 11:42
Головну ялинку країни запалять напередодні Дня святого Миколая
фото Folk Ukraine

Цього року вогні на головній ялинці країни в Києві засвітять напередодні Дня святого Миколая – 18 грудня.

Джерело: портал столичної влади

Деталі: Також цього тижня новорічні локації відкриють на Контрактовій площі та біля Арки дружби народів.

Як зазначили у Департаменті культури, карантинні обмеження стали новим викликом під час святкування, але дотримання їх – це не примха, а вимога часу. Безпека та протиепідемічні заходи будуть головним пріоритетом міста під час святкування.

Організатори святкування нагадали, що цьогорічна тема головної святкової локації на Софійській площі буде присвячена Різдвяній дивоночі. Планується, що цей вертеп буде найбільшим у Європі.

 
тривають приготування...
фото Folk Ukraine

На Контрактовій площі відкриється велика локація "Різдво на Подолі", оформлена у європейському стилі. Тут розташуються льодова ковзанка, велика снігова гірка, атракціони, резиденція святого Миколая.

17-20 грудня уже втретє у центрі Києва, біля Арки дружби народів у Центральному парку культури та відпочинку відбудеться зимовий фестиваль "Snigfest" – змагання для професійних сноубордистів і лижників.

З 19 грудня на панорамному майданчику біля Арки дружби народів відкриється святкова новорічна локація: новорічна ялинка, затишна лаунж-зона зі столиками з підігрівом та зігріваючими напоями. Локація буде працювати до 19 січня 2022 року.

Оновлено: Відкриття головної ялинки країни транслюватимуть на великому екрані, розміщеному на ТРЦ "Гулівер" (Спортивна площа, 1).

На локації поблизу торгово-розважального центру буде облаштований космічно-новорічний ярмарок, обіцяють організатори.

На великому екрані також можна буде побачити трансляції і з інших новорічних локацій столиці, які запрацюють уже цього тижня.

Нагадаємо: В Києві створюють комплексний новорічний маршрут із кількома святковими локаціями, аби в умовах карантину запобігти скупченню людей на одній із них. Киянам та гостям міста важливо дотримуватися маскового режиму, тримати фізичну дистанцію та обробляти руки антисептиками.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: святкуванняКиїв
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