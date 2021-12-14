Главную елку страны зажгут накануне Дня святого Николая

В этом году огни на главной елке страны в Киеве зажгут накануне Дня святого Николая – 18 декабря.

Источник: портал столичных властей

Детали: Также на этой неделе новогодние локации откроют на Контрактовой площади и возле Арки дружбы народов.

Как отметили в Департаменте культуры, карантинные ограничения стали новым вызовом во время празднования, но соблюдение их – это не блажь, а требование времени. Безопасность и противоэпидемические мероприятия будут являться главным приоритетом города во время празднования.

Организаторы празднования напомнили, что тема главной праздничной локации на Софийской площади будет посвящена Рождественской ночи чуда. Планируется, что этот вертеп будет самым большим в Европе.

идут приготовления... фото Folk Ukraine

На Контрактовой площади откроется большая локация "Рождество на Подоле", оформленная в европейском стиле. Здесь будут расположены ледовый каток, большая снежная горка, аттракционы, резиденция святого Николая.

17-20 декабря уже третий раз в центре Киева, возле Арки дружбы народов в Центральном парке культуры и отдыха состоится зимний фестиваль "Snigfest" – соревнование для профессиональных сноубордистов и лыжников.

С 19 декабря на панорамной площадке у Арки дружбы народов откроется праздничная новогодняя локация: новогодняя елка, уютная лаунж-зона со столиками с подогревом и согревающими напитками. Локация будет работать до 19 января 2022 года.

Обновлено: Открытие главной елки страны будет транслироваться на большом экране, расположенном на ТРЦ "Гулливер" (Спортивная площадь, 1).

На локации вблизи торгово-развлекательного центра будет обустроена космически-новогодняя ярмарка, обещают организаторы.

На большом экране можно будет увидеть трансляции и из других новогодних локаций столицы, которые заработают уже на этой неделе.

Напомним: В Киеве создают комплексный новогодний маршрут с несколькими праздничными локациями, чтобы в условиях карантина предотвратить скопление людей на одной из них. Киевлянам и гостям города важно соблюдать масочный режим, держать физическую дистанцию ​​и обрабатывать руки антисептиками.