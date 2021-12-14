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Зеленський: Дивно чути від Росії прохання про гарантії, коли вона порушує обіцянки

Вівторок, 14 грудня 2021, 12:28
Зеленський: Дивно чути від Росії прохання про гарантії, коли вона порушує обіцянки
Фото Офісу президента

Президента України Володимира Зеленського дивують вимоги президента Росії до західних лідерів надати гарантії, що НАТО не буде в Україні, після того, як сама Росія порушила Будапештський меморандум та низку інших домовленостей. 

Джерело: інтерв'ю Зеленського виданню "La Repubblica", Офіс президента України

Пряма мова: "Наша держава віддала свою частину радянського ядерного арсеналу – третю за потужністю у світі, а у відповідь отримала, зокрема й від Росії, запевнення поважати наші кордони й нашу безпеку. Усе це було викинуто на смітник. 

Тож дивно чути від російської сторони прохання про будь-які гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною".

Деталі: Так Зеленський відповів на запитання, чи готовий він відмовитися від ідеї вступу в НАТО в обмін на "гарантований відхід російських військ від кордонів України".

Український лідер також нагадав інший приклад порушення домовленостей Росією – це домовленість щодо звільнення українців, яких утримують у полоні на окупованій території, досягнута в Парижі 2 роки тому, у грудні 2019 року.

Нагадаємо: Президент Росії Володимир Путін запропонував почати предметні переговори щодо досягнення юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід.

Знати більше: Мавпа з гранатами: як Україна з "Верхньої Вольти з ракетами" перетворилася на країну без ракет

Шантаж із ядерною зброєю: що стоїть за Зе-питанням про Будапештський меморандум

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийНАТОРосія
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