Зеленський: Дивно чути від Росії прохання про гарантії, коли вона порушує обіцянки

Президента України Володимира Зеленського дивують вимоги президента Росії до західних лідерів надати гарантії, що НАТО не буде в Україні, після того, як сама Росія порушила Будапештський меморандум та низку інших домовленостей.

Джерело: інтерв'ю Зеленського виданню "La Repubblica", Офіс президента України

Пряма мова: "Наша держава віддала свою частину радянського ядерного арсеналу – третю за потужністю у світі, а у відповідь отримала, зокрема й від Росії, запевнення поважати наші кордони й нашу безпеку. Усе це було викинуто на смітник.

Тож дивно чути від російської сторони прохання про будь-які гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною".

Деталі: Так Зеленський відповів на запитання, чи готовий він відмовитися від ідеї вступу в НАТО в обмін на "гарантований відхід російських військ від кордонів України".

Український лідер також нагадав інший приклад порушення домовленостей Росією – це домовленість щодо звільнення українців, яких утримують у полоні на окупованій території, досягнута в Парижі 2 роки тому, у грудні 2019 року.

Нагадаємо: Президент Росії Володимир Путін запропонував почати предметні переговори щодо досягнення юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід.

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