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Зеленский: Странно слышать от России просьбу о гарантиях, когда она нарушает обещания

Вторник, 14 декабря 2021, 12:28
Зеленский: Странно слышать от России просьбу о гарантиях, когда она нарушает обещания
Фото Офиса президента

Президента Украины Владимира Зеленского удивляют требования президента России к западным лидерам предоставить гарантии, что НАТО не будет в Украине, после того, как сама Россия нарушила Будапештский меморандум и ряд других договоренностей.

Источник: интервью Зеленского изданию "La Repubblica", Офис президента Украины

Прямая речь: "Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала – третью по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку.

Поэтому странно слышать от российской стороны просьбы о каких-либо гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой российской стороной".

Детали: Так Зеленский ответил на вопрос, готов ли он отказаться от идеи вступления в НАТО в обмен на "гарантированный отход российских войск от границ Украины".

Украинский лидер также напомнил другой пример нарушения договоренностей Россией – это договоренность об освобождении украинцев, удерживаемых в плену на оккупированной территории, достигнутая в Париже 2 года назад, в декабре 2019 года.

Напомним: Президент России Владимир Путин предложил начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.

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Темы: ЗеленскийНАТОРосcия
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