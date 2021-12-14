Зеленський вірить, що Італія може сказати перед Путіним слово за Україну
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Італія може допомогти Україні досягнути домовленостей із президентом Росії Володимиром Путіним щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Джерело: інтерв'ю Зеленського італійському виданню "La Repubblica", Офіс президента України
Пряма мова: "Італійці мають не меншу політичну вагу для розмови з Росією щодо миру у Європі, ніж інші держави, які вже залучені до переговорних зусиль.
Попереду Різдво – і тому зараз час, коли треба якнайбільше намагатися домовитись про припинення вогню, звільнення полонених і створення умов для безпечного пересування людей.
Впевнений, що Італія може сказати своє слово, яке точно почують у Москві, і Володимир Путін не зможе цього проігнорувати".
Деталі: Зеленський зазначив при цьому, що Німеччина нещодавно завадила у постачанні Україні по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем.
На його думку, "будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів, але у деяких столицях усе ще перемагає страх".