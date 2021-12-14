Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський вірить, що Італія може сказати перед Путіним слово за Україну

Вівторок, 14 грудня 2021, 12:45
Зеленський вірить, що Італія може сказати перед Путіним слово за Україну
Фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Італія може допомогти Україні досягнути домовленостей із президентом Росії Володимиром Путіним щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Джерело: інтерв'ю Зеленського італійському виданню "La Repubblica", Офіс президента України

Пряма мова: "Італійці мають не меншу політичну вагу для розмови з Росією щодо миру у Європі, ніж інші держави, які вже залучені до переговорних зусиль. 

Попереду Різдво – і тому зараз час, коли треба якнайбільше намагатися домовитись про припинення вогню, звільнення полонених і створення умов для безпечного пересування людей. 

Впевнений, що Італія може сказати своє слово, яке точно почують у Москві, і Володимир Путін не зможе цього проігнорувати".

Деталі: Зеленський зазначив при цьому, що Німеччина нещодавно завадила у постачанні Україні по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем.

На його думку, "будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів, але у деяких столицях усе ще перемагає страх".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийІталіяРосіяНімеччинаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: