Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський вірить, що Італія може сказати перед Путіним слово за Україну

Вівторок, 14 грудня 2021, 13:45
Фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Італія може допомогти Україні досягнути домовленостей із президентом Росії Володимиром Путіним щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Джерело: інтерв'ю Зеленського італійському виданню "La Repubblica", Офіс президента України

Пряма мова: "Італійці мають не меншу політичну вагу для розмови з Росією щодо миру у Європі, ніж інші держави, які вже залучені до переговорних зусиль. 

Попереду Різдво – і тому зараз час, коли треба якнайбільше намагатися домовитись про припинення вогню, звільнення полонених і створення умов для безпечного пересування людей. 

Впевнений, що Італія може сказати своє слово, яке точно почують у Москві, і Володимир Путін не зможе цього проігнорувати".

Деталі: Зеленський зазначив при цьому, що Німеччина нещодавно завадила у постачанні Україні по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем.

На його думку, "будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів, але у деяких столицях усе ще перемагає страх".

Теми: ЗеленськийІталіяРосіяНімеччинаДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Арахамія про Гогілашвілі: Якщо були погрози, має бути порушена справа

Новини 15 грудня: ЄС та санкції щодо Росії, порушення ПДР оточенням Зеленського

Зеленський визначив три можливих формати переговорів з Путіним на прикладі війни на Кавказі

Сенат США схвалив оборонний бюджет з $300 млн для України

Борис Джонсон: Вторгнення Росії до України стане катастрофою для всього світу

Італія заборонила в’їзд навіть вакцинованих туристів з України

Усі новини...
Зеленський
Полонені у такому стані, що Росія не показує їх Червоному Хресту – Зеленський
Зеленський про блокування Берліном поставок зброї: у деяких столицях перемагає страх
Зеленський: Дивно чути від Росії прохання про гарантії, коли вона порушує обіцянки
Останні новини
02:02
"Дюна", "Веном-2" та "Гра в кальмара": які книги, фільми та серіали українці гуглили в 2021
01:47
Бойовики в Лівії взяли в облогу штаб-квартиру прем'єра
00:46
У Франції можуть запровадити обов'язкову ковід-вакцинацію — Макрон
23:50
Україна, Молдова та Грузія почнуть координувати дії для отримання перспективи вступу в ЄС
23:19
Арахамія про Гогілашвілі: Якщо були погрози, має бути порушена справа
22:30
Греція вимагатиме з 19 грудня від всіх туристів ПЛР-тест для в’їзду
21:53
На кордоні США та Мексики зупинили 18 росіян
21:07
Зеленський: "Північний потік-2" - серйозний інструмент Берліна для розмови з Росією
20:58
Новини 15 грудня: ЄС та санкції щодо Росії, порушення ПДР оточенням Зеленського
20:54
Банкова: ЄС розглядає 5 шляхів відповіді на агресію РФ, але є тільки один
Усі новини...