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Зеленский верит, что Италия может замолвить перед Путиным слово об Украине

Вторник, 14 декабря 2021, 12:45
Зеленский верит, что Италия может замолвить перед Путиным слово об Украине
Фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Италия может помочь Украине достичь договоренностей с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник: интервью Зеленского итальянскому изданию "La Repubblica", Офис президента Украины

Прямая речь: "Итальянцы имеют не меньший политический вес для разговора с Россией о мире в Европе, чем другие государства, уже привлеченные к переговорным усилиям.

Впереди Рождество – и потому сейчас время, когда нужно как можно больше пытаться договориться о прекращении огня, освобождении пленных и создании условий для безопасного передвижения людей.

Уверен, что Италия может сказать свое слово, которое точно услышат в Москве, и Владимир Путин не сможет этого проигнорировать".

Детали: Зеленский отметил при этом, что Германия недавно помешала в поставках Украине по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем.

По его мнению, "любое демократическое государство, защищающееся от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов, но в некоторых столицах все еще побеждает страх".

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Темы: ЗеленскийИталияРосcияГерманияДонбасс
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