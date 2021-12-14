Від 14 до 16 років колонії отримали ще п'ятеро білоруських опозиціонерів

Від 14 до 16 років позбавлення волі отримали п'ятеро білоруських опозиціонерів, засуджених у "справі Тихановського".

Джерело: правозахисний центр "Весна", генпрокуратура РБ в Телеграм

Деталі: У Гомелі 14 грудня було оголошено вирок шести політв'язням, яким інкримінували організацію "масових заворушень" у Білорусі під час підготовки та проведення президентських виборів у 2020 році.

Суд у "справі Тихановського" проходив у закритому режимі в будівлі гомельського СІЗО протягом майже шести місяців.

Генеральна прокуратура РБ висунула позов до обвинувачених у розмірі 3,078 мільйона рублів (1,2 мільйона доларів).

Вироки, озвучені 14 грудня:

Сергій Тихановський - 18 років позбавлення волі посиленого режиму;

Микола Статкевич – 14 років позбавлення волі посиленого режиму;

Ігор Лосик – 15 років позбавлення волі посиленого режиму;

Дмитро Попов – 16 років позбавлення волі посиленого режиму;

Артем Саков – 16 років позбавлення волі посиленого режиму;

Володимир Циганович – 15 років позбавлення волі посиленого режиму.

Начальник відділу прокуратури Гомельської області Денис Мікушев, відеофрагмент заяви якого ГПБ поширила у вівторок, повідомив, що з обвинувачених також стягнуто матеріальні збитки у розмірі понад 2,5 млн білоруських рублів (близько $1 млн).

Нагадаємо: У серпні 2020 року Лукашенко фальсифікував вибори президента, перед тим не допустивши до виборів основних своїх опонентів, переслідуючи їх за вигаданими кримінальними справами. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести. Лукашенко жорстоко розправляється з опозиційними політиками і активістами. Тисячі людей кинуто за ґрати.