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От 14 до 16 лет колонии получили еще пятеро белорусских оппозиционеров

Вторник, 14 декабря 2021, 14:12
От 14 до 16 лет колонии получили еще пятеро белорусских оппозиционеров
осужденные по "делу Тихановского". коллаж "Радио Свобода"

От 14 до 16 лет лишения свободы получили пятеро белорусских оппозиционеров, осуждённых по "делу Тихановского".

Источник: правозащитный центр "Весна", генпрокуратура Беларуси в Телеграмм

Детали: В Гомеле 14 декабря был оглашен приговор шести политзаключенным, которым инкриминировали организацию "массовых беспорядков" в Беларуси во время подготовки и проведения президентских выборов в 2020 году.

Суд по "делу Тихановского" проходил в закрытом режиме в здании гомельского СИЗО в течение почти шести месяцев.

Генеральная прокуратура РБ выдвинула иск к обвиняемым в размере 3,078 миллиона рублей (1,2 миллиона долларов).

Приговоры, озвученные 14 декабря:

Сергей Тихановский — 18 лет лишения свободы усиленного режима;

Николай Статкевич — 14 лет лишения свободы усиленного режима;

Игорь Лосик — 15 лет лишения свободы усиленного режима;

Дмитрий Попов — 16 лет лишения свободы усиленного режима;

Артем Саков — 16 лет лишения свободы усиленного режима;

Владимир Цыганович — 15 лет лишения свободы усиленного режима.

Начальник отдела прокуратуры Гомельской области Денис Микушев, видеофрагмент заявления которого ГПБ распространила во вторник, сообщил, что с обвиняемых также взыскан материальный ущерб в размере более 2,5 млн белорусскийх рублей (около $1 млн).

Напомним: В августе 2020 года Лукашенко фальсифицировал выборы президента, прежде не допустив к выборам основных своих оппонентов, преследуя их по выдуманным уголовным делам. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко. В Беларуси вспыхнули массовые протесты. Лукашенко жестоко расправляется с оппозиционными политиками и активистами. Тысячи людей брошены за решетку.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
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