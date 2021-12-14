Рада узаконила цифрові посвідчення ветерана

Верховна Рада дозволила використовувати електронне посвідчення ветерана на рівні з паперовим.

Джерело: Верховна Рада

Деталі: 310 народних депутатів підтримали у другому читанні та в цілому проєкт закону №5694 про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана.

Закон закріплює на законодавчому рівні можливість використання громадянами України відображення в електронній формі інформації, що міститься у посвідченні ветерана війни, постраждалого учасника Революції Гідності, особи, на яку поширюється закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (е-Посвідчення ветерана).

Також передбачено налагодження автоматизованого інформаційного обміну між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.