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Рада узаконила цифровые удостоверения ветерана

Вторник, 14 декабря 2021, 14:30
Рада узаконила цифровые удостоверения ветерана
Фото из Telegram Верховной Рды

Верховная Рада разрешила использовать электронное удостоверение ветерана на равне с бумажным.

Источник: Верховная Рада

Детали: 310 народных депутатов поддержали во втором чтении и в целом проект закона №5694 о внесении изменений в некоторые законы об усовершенствовании функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана.

Закон закрепляет на законодательном уровне возможность использования гражданами Украины отражения в электронной форме информации, содержащейся в удостоверении ветерана войны, пострадавшего участника Революции Достоинства, лица, на которое распространяется закон "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" (е-Удостоверение ветерана) .

Также предусмотрено налаживание автоматизированного информационного обмена между Единым государственным реестром ветеранов войны и автоматизированными информационными, справочными системами, реестрами и банками данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

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Темы: диджитализацияВерховная Радаветераны
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