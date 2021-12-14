Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рада узаконила цифровые удостоверения ветерана

Вторник, 14 декабря 2021, 15:30
Фото из Telegram Верховной Рды

Верховная Рада разрешила использовать электронное удостоверение ветерана на равне с бумажным.

Источник: Верховная Рада

Детали: 310 народных депутатов поддержали во втором чтении и в целом проект закона №5694 о внесении изменений в некоторые законы об усовершенствовании функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана.

Закон закрепляет на законодательном уровне возможность использования гражданами Украины отражения в электронной форме информации, содержащейся в удостоверении ветерана войны, пострадавшего участника Революции Достоинства, лица, на которое распространяется закон "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" (е-Удостоверение ветерана) .

Также предусмотрено налаживание автоматизированного информационного обмена между Единым государственным реестром ветеранов войны и автоматизированными информационными, справочными системами, реестрами и банками данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

Темы: диджитализацияВерховная Радаветераны
powered by lun.ua
Главное сегодня

Каждый третий украинец готов встретить российского агрессора с оружием в руках - опрос

В НАТО ответили на обвинения РФ в "провокациях" и отметили право Украины определять свою политику

Главные новости четверга и ночи: Порошенко в "Раде", суд в РФ о российских войсках на Донбассе

G7 об Omicron: Самая серьезная угроза здравоохранению в мире

Советники регулятора США рекомендовали вакцинироваться Pfizer и Moderna вместо J&J

На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение – командующий ВМС

Все новости...
диджитализация
Как Украина движется к Единому цифровому рынку ЕС
Два года за два месяца: обширная история запуска COVID-сертификатов в "Дии"
Прописка онлайн и вид на жительство в "Дии": Кабмин утвердил экспериментальный проект
Последние новости
11:53
Шмигаль не ответил на вопросы о Гогилашвили: Пишите запрос
11:40
Каждый третий украинец готов встретить российского агрессора с оружием в руках - опрос
11:28
Зеленский собирает послов в Гуте на следующей неделе
11:17
НАПК вызывает Шкарлета для объяснения недостоверностей в декларации
11:14
видеоВ Украину не пустили гитариста группы "Город 312"
11:10
инфографика СБУ идентифицировала 1 387 боевиков ОРДЛО и больше 1 тысячи задержала
11:08
Курс валют на 17 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
10:52
Рада планирует внеочередное заседание в свой последний рабочий день года
10:34
УЗ планирует в следующем году выйти на прибыль в 2 миллиарда
10:26
Кулеба назвал главное достижение МИД Украины в этом году
Все новости...