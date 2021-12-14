75% росіян вважають ймовірною війну з Україною – соціологія

Абсолютна більшість (75%) опитаних "Левадою" росіян не відкидають, що поточна напруженість на сході України може перерости у війну між Україною та Росією.

Джерело: "Нова газета" з посиланням на дані "Левада-центру"

Деталі: Серед тих, хто не виключає такої можливості, лише 3% упевнені, що війна неминуча. 36% респондентів вважають, що це цілком можливо, а 38% назвали такий результат подій малоймовірним.

Ще 15% виключають можливість збройного конфлікту між двома державами.

Половина опитаних упевнена, що ініціатор ескалації конфлікту є США та інші країни НАТО.

Такої думки найчастіше (61%) дотримуються росіяни 55 років і більше. Також у цьому упевнена приблизно чверть (24%) респондентів 18-24 років.

16% респондентів вважають, що в загостренні ситуації винна Україна. Серед опитаних до 24 років такої думки дотримуються 20% людей.

Ще 4% респондентів заявили, що конфлікт загострює Росія, 3% назвали ініціатором напруженості бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо: Згідно з російською провладною аналітикою, по 12% жителів РФ вважають Україну і "дружньою державою", і "джерелом загрози". А ось українців вважають за братських нібито більше половини росіян.