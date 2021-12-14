Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Більшість росіян назвали українців "братським народом" – провладні аналітики

Вівторок, 14 грудня 2021, 15:21
Більшість росіян назвали українців братським народом – провладні аналітики
ФОТО KREMLIN.RU

Згідно з російською провладною аналітикою, по 12% жителів РФ вважають Україну і "дружньою державою", і "джерелом загрози". А ось українців вважають за братських нібито більш ніж половина росіян.

Джерело: ВЦИОМ

Деталі: Згідно з опитуванням, більш ніж половина опитаних (52%) нібито ставляться до українського народу як до братнього (57-62% серед громадян старшого покоління), 31% схарактеризували своє ставлення як нейтральне (42-62% серед молоді).

Ще 11% вважають, що українці це народ, вороже налаштований до росіян.

У соціології повідомляють, що переважно респонденти розглядають саму Україну як братню країну (29%) або просто як країну-сусіда (26%). По 12% вважають Україну дружньою державою та джерелом загрози для Росії.

Ще 9% вважають, що Україна — ворожа країна, 4% вважають її стратегічним партнером, а 1% — конкурентом.

Кожен п'ятий росіянин (21%) уважно стежить за подіями, що відбуваються нині в Україні (23-42% серед старшого покоління), 43% стежать за ними час від часу, а 36% – не стежать (51-69% серед молоді ).

Довідка: Від заснування ВЦИОМ завжди був державною соціологічною компанією.

Передісторія:

  • У липні президент Росії Володимир Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців".
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама вирішує свою долю, що українці і росіяни – різні народи, за провалля між якими відповідальний президент Росії Володимир Путін.
  • Президент Володимир Зеленський відповів, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутінпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Росія
Легіон "Свобода Росії" анонсував ще один рейд на територію РФ
У Росії кажуть, що надання Україні касетних снарядів "жодним чином" не змінить хід війни
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: