Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Більшість росіян назвали українців "братським народом" – провладні аналітики

Вівторок, 14 грудня 2021, 16:21
ФОТО KREMLIN.RU

Згідно з російською провладною аналітикою, по 12% жителів РФ вважають Україну і "дружньою державою", і "джерелом загрози". А ось українців вважають за братських нібито більш ніж половина росіян.

Джерело: ВЦИОМ

Деталі: Згідно з опитуванням, більш ніж половина опитаних (52%) нібито ставляться до українського народу як до братнього (57-62% серед громадян старшого покоління), 31% схарактеризували своє ставлення як нейтральне (42-62% серед молоді).

Ще 11% вважають, що українці це народ, вороже налаштований до росіян.

У соціології повідомляють, що переважно респонденти розглядають саму Україну як братню країну (29%) або просто як країну-сусіда (26%). По 12% вважають Україну дружньою державою та джерелом загрози для Росії.

Ще 9% вважають, що Україна — ворожа країна, 4% вважають її стратегічним партнером, а 1% — конкурентом.

Кожен п'ятий росіянин (21%) уважно стежить за подіями, що відбуваються нині в Україні (23-42% серед старшого покоління), 43% стежать за ними час від часу, а 36% – не стежать (51-69% серед молоді ).

Довідка: Від заснування ВЦИОМ завжди був державною соціологічною компанією.

Передісторія:

  • У липні президент Росії Володимир Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців".
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама вирішує свою долю, що українці і росіяни – різні народи, за провалля між якими відповідальний президент Росії Володимир Путін.
  • Президент Володимир Зеленський відповів, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.

Українська правда
Теми: РосіяПутінпропаганда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

СБУ попереджає уряд, що Україна "за крок від" відключення ТЕС через нестачу вугілля – ЗМІ

Новини 16 грудня: Україна та НАТО, присутність російських військ на Донбасі

Ірану висунули ультиматум у зв’язку з компенсаціями за збиття літака МАУ

МЗС і Зеленський відреагували на рішення Європарламенту з попередженням до Росії

Бурба звільнився з військової служби

Кулеба: Ми запитали у Столтенберга рік, коли Україна стане членом НАТО

Усі новини...
Росія
75% росіян не відкидають можливості війни з Україною – соціологія
Макрон подзвонив Путіну, говорили про Україну
Держдума РФ зняла обмеження на обрання губернаторів та позбавила Татарстан "президента"
Останні новини
22:12
СБУ попереджає уряд, що Україна "за крок від" відключення ТЕС через нестачу вугілля – ЗМІ
21:42
ФОТОНа Херсонщині підпалили автомобіль депутатки міської ради
21:26
ЄС продовжив чинні економічні санкції проти Росії ще на півроку
20:50
Новини 16 грудня: Україна та НАТО, присутність російських військ на Донбасі
20:47
НАТО затвердила цивільний та військовий бюджети на 2022 рік
20:19
Гривня стрімко ослабла до євро
19:54
Ірану висунули ультиматум у зв’язку з компенсаціями за збиття літака МАУ
19:47
Локдауну не буде, але з масками будемо жити ще довго – Шмигаль
19:40
Збірна України дізналася суперників по Лізі націй на наступний сезон
19:40
У ДПС відреагували на мільярдне донарахування податків "Сінево"
Усі новини...