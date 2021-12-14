Більшість росіян назвали українців "братським народом" – провладні аналітики

Згідно з російською провладною аналітикою, по 12% жителів РФ вважають Україну і "дружньою державою", і "джерелом загрози". А ось українців вважають за братських нібито більш ніж половина росіян.

Джерело: ВЦИОМ

Деталі: Згідно з опитуванням, більш ніж половина опитаних (52%) нібито ставляться до українського народу як до братнього (57-62% серед громадян старшого покоління), 31% схарактеризували своє ставлення як нейтральне (42-62% серед молоді).

Ще 11% вважають, що українці це народ, вороже налаштований до росіян.

У соціології повідомляють, що переважно респонденти розглядають саму Україну як братню країну (29%) або просто як країну-сусіда (26%). По 12% вважають Україну дружньою державою та джерелом загрози для Росії.

Ще 9% вважають, що Україна — ворожа країна, 4% вважають її стратегічним партнером, а 1% — конкурентом.

Кожен п'ятий росіянин (21%) уважно стежить за подіями, що відбуваються нині в Україні (23-42% серед старшого покоління), 43% стежать за ними час від часу, а 36% – не стежать (51-69% серед молоді ).

Довідка: Від заснування ВЦИОМ завжди був державною соціологічною компанією.

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